В ДФО появится крупнейший научно-образовательный консорциум

Подписание соглашения о создании крупнейшего территориального научно-образовательного консорциума "Устойчивое развитие Северо-Востока России" состоится на площадке Восточного экономического форума-2021. Инициаторами этого проекта стали правительства Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа, а также Сибирское отделение Российской академии наук, акционерная компания "АЛРОСА", АО "Элемент" и Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова (СВФУ).

Консорциум создается на базе вуза в целях объединения усилий по научно-образовательному и инновационному обеспечению устойчивого развития Северо-Востока России как геостратегической территории страны и повышению качества жизни в экстремальных условиях на основе разработок и внедрения новых технологий. Создание консорциума - элемент реализации единой программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030", цель которой превратить более 100 вузов страны в центры научно-технологического и социально-экономического развития.

- Согласие войти в консорциум дали Камчатский, Магаданский и Сахалинский государственные университеты. Планируется участие научных и образовательных организаций и институтов развития Якутии, предприятий реального сектора экономики макрорегиона, - рассказывает ректор СВФУ Анатолий Николаев. - Отмечу, что возможно включение и других организаций, изъявивших желание вступить в консорциум. Таким образом, мы вправе ожидать, что в перспективе количество участников будет расти.

Члены консорциума планируют решать проблемы, которые актуальны для большинства регионов Северо-Востока России. Одна из наиболее важных - отток молодежи на запад страны и связанный с этим дефицит кадров.

- Необходимо усилить работу по закреплению работоспособной молодежи на Дальнем Востоке, создать комфортные условия и для трудовой деятельности, и для жизни, - замечает ректор СВФУ. - Здесь крайне важно выработать единый механизм гарантированного трудоустройства специалистов на предприятиях реального сектора экономики Дальнего Востока и Арктической зоны РФ.

- В своем университете мы уже начали активно применять принцип устойчивого развития кампусов и создания энергосберегающей модели управления вузами, - делится опытом Анатолий Николаев. - Конечно, не обойти стороной тему развития цифровых технологий. Взятый в 2019 году курс на цифровую трансформацию идет по четко намеченному пути, достигнут ряд достойных показателей. Например, мы осуществили перевод образовательных программ в цифровой формат. Это позволило безболезненно перейти на дистанционное обучение с началом пандемии и обеспечить бесперебойным образовательным процессом без малого 19 тысяч студентов СВФУ.

Работа консорциума "Устойчивое развитие Северо-Востока России" позволит объединить знания и опыт нескольких регионов в области образования, науки, социального, экономического и экологического благополучия. Для решения последней задачи разработано несколько блоков - от внед­рения "зеленых" технологий до комплексного изучения окружающей среды, сохранения ее первозданного состояния.

- Работая вместе, мы сможем помогать друг другу с решением тех или иных проблем, присущих отдельно взятому региону, а также делиться полезными практиками, - резюмировал ректор.

Опыт такой командной работы у СВФУ уже есть. С 2019 года совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН, правительствами Якутии, Чукотки, Камчатки и Колымы университет занимается созданием научно-образовательного центра (НОЦ) "Север: территория устойчивого развития". Туда вошли пять вузов, 11 научных институтов и 21 научная школа. Летом текущего года проект оказался в числе региональных победителей и будет представлен в конкурсе по отбору НОЦ мирового уровня.

Центр работает по трем основным направлениям: человек на Севере, рациональное недропользование и эффективная социально-экономическая инфраструктура. Для их развития сформировано пять основных кластеров: рациональное природопользование. биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике, технологии хозяйственной деятельности, технологии обеспечения демографической политики, языковой стабильности, цифровизации языков коренных малочисленных народов Севера и энергетический кластер.

СВФУ сегодня

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова образован в 2010 году на базе Якутского государственного университета. Это крупнейший вуз республики и один из десяти федеральных университетов, работающих на территории России.

СВФУ выполняет функции научно-исследовательского и экспертно-аналитического центра. Имеет три филиала: Политехнический институт в городе Мирном, Технический институт в Нерюнгри и Чукотский филиал в Анадыре. В СВФУ действуют 12 институтов, шесть факультетов, пять научно-исследовательских институтов, два колледжа и три подразделения дополнительного образования. В 2016 году открылся специализированный учебно-научный центр - университетский лицей для учащихся 9-11 классов по профильным направлениям.

В университете обучаются 19 тысяч студентов из 47 субъектов РФ и 35 зарубежных стран. Большое значение для этого имеет ассоциация "Северо-Восточный университетский образовательный округ", которая объединяет 118 образовательных организаций ДФО. В рамках ассоциации СВФУ с 2011 года проводит Северо-восточную олимпиаду школьников по 23 дисциплинам, опыт организации которых высоко оценен комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В 2021-2022 учебном году СВФУ станет оператором всероссийской олимпиады школьников по родным языкам народов России совместно с шестью вузами-партнерами.

В СВФУ постоянно растет число реализуемых программ высшего и среднего профессионального образования. За последние десять лет в вузе количество направлений выросло с 90 до 435, при этом число магистерских программ увеличилось с четырех до 125.

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