В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за паводка

Со 2 сентября в Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. Он действует в границах улиц Каютная, Железная, Якорная, Морская, Иллюминаторная, а также садовых товариществ "Судостроитель" и "Весна". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 11 июня в городе действовал режим повышенной готовности, но за последнее время ситуация значительно ухудшилась. Так только за минувший вечер вода в реке Селенга поднялась на 11 сантиметров, а за ночь еще на восемь, достигнув уровня 262 сантиметра.

- Вода затопила многие прибрежные участки и восемь домов. Сейчас идет обход, окажем помощь маломобильным гражданам. На Левобережье организовано круглосуточное дежурство специалистов Управления по ЧС, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Первого заместителя главы города Олега Екимовского назначили руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации. Комитет городского хозяйства совместно с МУП "Водоканал" ведет мониториг качества питьевой воды и обеспечивает ее подвоз в зоне затопления. Управление по ЧС планирует организовать также доставку продуктов. В готовность приводят транспорт для возможной эвакуации людей.

- Уважаемые горожане, если у вас уже стоит вода на участке, прошу рассмотреть возможность переезда к родственникам или в пункты временного проживания. Если вы самостоятельно покинули дом, просим сообщить об этом в колл-центр: 37-90-51, - обратился к жителям города Игорь Шутенков в своем Instagram.

По прогнозам специалистов, в ближайшие сутки вода на Селенге продолжит подниматься.