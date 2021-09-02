Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), став лидером среди российских гаваней по объемам обработанных контейнерных грузов в 2020 году, сохраняет первенство и в этом. Впереди новые достижения: ВМТП выбран базовым для Северного морского пути. Как будет развиваться крупнейший универсальный порт Дальнего Востока, рассказал его новый генеральный директор Владимир Корчанов.

Российская газета: Владимир Никодимович, вы недавно вступили в должность генерального директора ВМТП. При этом опыт в морской и портовской сферах у вас более 30 лет. Уже сформировали стратегию дальнейшего развития порта?

Владимир Корчанов: В Дальневосточном морском пароходстве я работаю с 1987 года. Прошел путь от помощника капитана до вице-президента по морскому дивизиону. Удалось поработать и в порту: в 2011-2013 годы генеральным директором ВМТП. Уже тогда мы понимали, что наиболее перспективный грузопоток - контейнерный; наращивали производственные мощности и закупали специализированную технику. В результате ВМТП стал лидером по обработке контейнерных грузов на Дальнем Востоке.

С того времени продолжалась постепенная модернизация кранового оборудования и перестройка технологических процессов, увеличивался грузооборот. В 2020 году ВМТП вышел на первое место по перевалке контейнерных грузов уже не по региону, а по всей стране. В дальнейших планах - развитие этого направления. В этом году мы начинаем амбициозную программу расширения производственных площадей: за счет сноса устаревших складов общая площадь мест под хранение контейнеров увеличится на 20 процентов. В будущем продолжим делать ставку на контейнеризацию, хотим сохранить и упрочить первенство в стране по этому показателю.

РГ: Динамика роста контейнерных перевозок через порты Дальнего Востока впечатляет. На какие объемы перевалки вы рассчитываете в будущем? Что для этого предстоит сделать?

ВК: Последние десять лет средние темпы роста перевалки контейнеров в порту составляли пять-восемь процентов в год, что само по себе неплохой показатель, но уже в прошлом году ВМТП столкнулся с ошеломительным ростом: после снижения объемов перевалки в первой половине 2020-го (из-за ковидных ограничений. - Прим.ред.) рост во втором полугодии составил 30 процентов. И еще 20 - в первом полугодии 2021 года. Поэтому мы продолжим усиленно развивать инфраструктуру: дополнительно покупать вагоны, технику, строить новые причалы… Сейчас пропускная способность ВМТП по контейнерам - 700-750 тысяч TEU, в планах на ближайшие годы - удвоить мощности.

РГ: Стратегия развития транспорта России на период до 2035 года нацеливает на рост перевозок по Севморпути. В этом проекте ВМТП отведена роль порта-хаба на Дальнем Востоке. Как изменится работа порта и что предстоит сделать?

ВК: Сегодня основные грузопотоки между Европой и Азией идут через Суэцкий канал. Блокировка канала контейнеровозом Evergreen заставила многих перевозчиков обратить внимание на альтернативные маршруты. Сегодня у России есть уникальный шанс реализовать работу транспортного коридора, который не только короче, но и очень выгоден для нашей страны.

Увеличение мощностей для обработки контейнерных грузов - неотъемлемая часть концепции развития Севморпути. Мы действительно должны через пять лет стать портом-хабом, в котором будут концентрироваться грузы из Китая, Кореи, Японии и других стран для дальнейшей транспортировки на контейнеровозах в сопровождении ледоколов до Мурманска. Оттуда они будут перераспределяться в страны Европы. Инвестиционную программу развития ВМТП акционеры утвердили в полном объеме, включая модернизацию площадей, техники, энергоснабжения. Речь идет о миллиардах рублей. Уверен, что стройка такого масштаба станет локомотивом развития не только нашего порта, но и всего Приморского края.

При этом мы очень хорошо понимаем, что находимся в центре Владивостока. Он всегда был городом-портом, и ВМТП применяет самые экологичные технологии, чтобы жителям было комфортно. В этом мы ориентируемся на лучшие зарубежные практики: крупнейший в Европе порт Роттердама также находится в центре города, и такое соседство идет горожанам только на пользу - создает рабочие места, дает налоговые отчисления. Наша идея - превратить ВМТП в зеленый порт, который придаст ускорение развитию благосостояния жителей. Только вдумайтесь: у нас работает 2500 человек, а если посчитать еще судоходство, железнодорожные перевозки, таможенные процедуры - это огромный комплекс услуг, в который вовлечены десятки тысяч человек и члены их семей.

РГ: Эффективная работа сегодня невозможна без цифровизации. Что сделано в ВМТП для обеспечения оптимальных схем транспортировки, безопасности грузов и прочих составляющих экономического успеха?

ВК: В порту оцифрованы практически все услуги. В прошлом году внедрена обновленная информационная система на контейнерном терминале, в этом планируем расширить ее действие на универсальный. Теперь наши тальманы, стивидоры, докеры бумажную часть работы ведут в планшетах и на компьютерах.

В июле состоялся релиз нового веб-приложения "Порт в кармане", теперь большинство вопросов клиент может решить удаленно. Даже оформлять бумажные пропуска не требуется - в той же системе предоставляется пин-код для предъявления на КПП. Эффект от цифровизации очевиден: три года назад в ВМТП обрабатывали 500 заявок в сутки, теперь вдвое больше.

В ближайшее время у клиентов ВМТП также отпадет необходимость предоставлять результаты таможенного досмотра груза, так как эта информация будет поступать в порт в рамках электронного документооборота с таможней. Наши клиенты считают нас лидером по внедрению цифровизации - и не зря. Без "цифры" интеграция в мировую транспортно-логистическую систему невозможна.