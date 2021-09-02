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02.09.2021 17:24
Рубрика: Происшествия

Мэр Тольятти предложил полмиллиона рублей за сведения о поджигателях леса

Текст: Ольга Дмитренко

Глава Тольятти Николай Ренц объявил награду в полмиллиона рублей за информацию о поджигателях леса. Об этом глава города написал в Instagram.

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По словам Ренца, утром 2 сентября снова был зафиксирован поджог леса в Тольятти. "Это беспрецедентная ситуация. Такого количества возгораний не было никогда. В сложившихся обстоятельствах мы должны быть еще более сплоченными и организованными", - отметил мэр.

Власти Тольятти решили привлечь к патрулированию лесов конную полицию, представителей народных дружин и отдельные экипажи ДПС. Также планируют сформировать постоянные отряды патрулирования на крупных предприятиях города.

В случае обнаружения возгорания, подозрительных лиц в лесу, людям предлагают звонить по телефону (8482) 31-75-23.

Напомним, лес в Тольятти горит с конца августа. Огонь уже уничтожил более 30 гектаров. Пару дней назад было около восьми новых очагов возгорания. И основная версия их происхождения - поджог.

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