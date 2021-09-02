Назван срок окончания реконструкции аэропорта Чебоксар

Сумма частных инвестиций в реконструкцию аэропорта столицы Чувашии составит более 600 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор воздушной гавани Руслан Минаев на встрече с депутатом Госдумы РФ Анатолием Аксаковым и главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым.

Проект предусматривает увеличение площади аэровокзального комплекса на 1,4 тысячи кв.метров, что позволит улучшить функциональное использование и повысить пропускную способность до 1 миллиона 700 тысяч пассажиров в год. По прогнозу в этом году пассажиропоток составит около 400 тысяч человек.

Часть здания комплекса уже демонтирована, в ближайшее время рабочие приступят к земляным работам. Участники совещания оценили ход работ внутри аэропорта и на прилегающей территории. Анатолий Аксаков подчеркнул, что если технологический процесс позволяет, то подрядчику нужно увеличивать темп и работать параллельно по нескольким направлениям.

Руслан Минаев отметил, что реконструкция воздушной гавани Чебоксар завершится к концу следующего года. На время реконструкции аэропорт не прекратил свою работу, поэтому в настоящее время изменены схемы движения пассажиров в зоне предполетного обслуживания и при выдаче багажа.

На совещании затронули тему и дополнительных стоянок для самолетов, что позволит одновременно принимать большее число воздушных судов и, значит, привлечет новые авиакомпании. По словам главы администрации Алексея Ладыкова, необходимо произвести точные расчеты площади, которую необходимо подготовить для стояночных мест. Ряд вопросов будет проработан с главой региона Олегом Николаевым и правительством республики.