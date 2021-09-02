Нижегородских коммунальщиков оштрафовали на 1 млн рублей за плохую воду

Новости

Число льготных авиамаршрутов на Дальнем Востоке могут удвоить 15:26
Пассажиропоток на авиатранспорте в 2021 году достигнет 100 млн человек 15:25
"Газпром" определил сроки полной газификации России 15:23
Путин: Здравоохранением в ДФО Госсовет должен заняться отдельно 15:20
Кимоно и рентгеновские снимки: Какие вещи забывали пассажиры аэроэкспрессов 15:20
Путин поручил обсудить возможность отмены НДС при ремонте судов 15:15
Ученые выяснили, как вакцинация снижает риск длительного COVID-19 14:57
Наших миротворцев в Карабахе ревакцинируют от COVID-19 14:56
Радиус применения БПЛА "Орион-Э" расширят спутниковой связью 14:50
В Испании задержали сбежавшего из России криминального авторитета 14:49
Путин поручил подготовить расчеты о потерях аграриев из-за непогоды 14:47
Роспотребнадзор предложил отменить карантин для туристов из Великобритании 14:46
В Австрии призывают к бойкоту бассейна за устройство женской зоны 14:41
На Волгоградском проспекте отменили реверсивную полосу 14:40
Талибы за четыре последних дня потеряли в Панджшере 350 человек 14:29
Вышел трейлер первого сериала "Квартета И" "В Бореньке чего-то нет" 14:24
"Зенит" обратился в РФС и УЕФА по поводу матча ЛЧ против "Челси" 14:21
Московские игрушки стала закупать Европа 14:11
До конца года построят 29 объектов отрасли по обращению с отходами 14:07
Атомная подлодка вошла в Беломорканал 14:07
Ситуация в афганском Панджшере остается напряженной 14:05
Песков: Важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов 13:57
Сенаторы установили случаи давления извне на правоохранителей перед выборами 13:53
Жителей девяти регионов предупредили о скорых заморозках 13:49
В комиссии Совфеда ждут новых провокаций перед выборами 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

Нижегородских коммунальщиков оштрафовали на 1 млн рублей за плохую воду

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

На три нижегородские компании наложены административные штрафы на общую сумму около одного миллиона рублей. Причина - низкое качество воды у жителей Автозаводского района города. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Тюмени вода с запахом не прошла проверку Роспотребнадзора

По фактам несоответствия исследованных проб горячей воды было возбуждено несколько десятков административных производств. По результатам наложены штрафы на виновных юридических лиц на сумму порядка миллиона рублей.

Управление подало иск об обязанности первых двух компаний обеспечить качество горячей воды в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Сейчас заявление находится на рассмотрении в суде.

В ведомстве рекомендовали потребителям обратиться к исполнителю услуг для проведения перерасчета платы за некачественную горячую воду.

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода жаловались на качество горячей воды с конца июля. От нее исходил неприятный запах, а сама вода оставляла желтый налет. Управление Роспотребнадзора начало проверку, а в нескольких жилых домах горячее водоснабжение было приостановлено.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Суд Общество Экология Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Минтруд: Единовременные выплаты получат 43 миллиона российских пенсионеров
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Песков: США и Украина дружат против России
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора