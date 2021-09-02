Нижегородских коммунальщиков оштрафовали на 1 млн рублей за плохую воду

На три нижегородские компании наложены административные штрафы на общую сумму около одного миллиона рублей. Причина - низкое качество воды у жителей Автозаводского района города. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По фактам несоответствия исследованных проб горячей воды было возбуждено несколько десятков административных производств. По результатам наложены штрафы на виновных юридических лиц на сумму порядка миллиона рублей.

Управление подало иск об обязанности первых двух компаний обеспечить качество горячей воды в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Сейчас заявление находится на рассмотрении в суде.

В ведомстве рекомендовали потребителям обратиться к исполнителю услуг для проведения перерасчета платы за некачественную горячую воду.

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода жаловались на качество горячей воды с конца июля. От нее исходил неприятный запах, а сама вода оставляла желтый налет. Управление Роспотребнадзора начало проверку, а в нескольких жилых домах горячее водоснабжение было приостановлено.