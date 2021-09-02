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02.09.2021 13:34
Рубрика: Общество

Оренбургские нефтяники обеспечили доступ к экологической информации

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
На производственных объектах нефтяной компании "Новый Поток" (НКНП) продолжаются плановые отборы и исследования проб в рамках комплексных наблюдений за состоянием окружающей среды.
Фото: Пресс-служба НКНП Фото: Пресс-служба НКНП
Фото: Пресс-служба НКНП

Специалисты исследуют отдельные компоненты окружающей природы и естественные экологические системы, анализируют происходящие в них процессы.

Фото: Пресс-служба НКНП
В Оренбуржье нефтяники помогли волонтерам вывезти мусор на переработку

14 сентября стартует третий этап мониторинга биоресурсов в зоне воздействия бывшей, оставшейся от разработок середины прошлого века, и вновь создаваемой инфраструктуры месторождений НКНП. Этот вид мониторинга реализуется специалистами Института степи Уральского отделения Российской академии наук с 2018 года. В ходе третьего этапа планируется провести оценку текущего состояния экосистем в условиях антропогенного воздействия, выполнить и зафиксировать результаты наблюдений за численностью объектов животного мира и редких растений, занесенных в Красную книгу.

В середине августа Бузулукская специализированная лаборатория государственного экологического надзора провела седьмой по счету в этом году мониторинг атмосферного воздуха. Пробы были взяты на границах населенных пунктов Березовка и Твердилово, национального парка "Бузулукский бор", на участке подъездной автодороги "Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск".

Фото: Максим Богодвид /РИА Новости
Нефтяники Оренбуржья внедрили систему экологического менеджмента

Мобильные посты экослужбы ежемесячно определяют в отобранных пробах массовые концентрации сероводорода, оксида углерода, диоксида азота. Письма о результатах количественного химического анализа воздуха с приложением протоколов испытаний и заключений специалистов службы направляются главам сельсоветов и директору национального парка. За время проведения мониторинга превышений ПДК не зафиксировано.

В конце августа в рамках программы экологического мониторинга обследовались Воронцовский, Могутовский и Гремячевский лицензионные участки НКНП. Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому Федеральному округу (ФГБУ ЦЛАТИ по ПФО) отобрали 54 пробы почвы, 20 проб донных отложений, 23 пробы поверхностных и подземных вод. С 2017 года комплексные исследования ведутся по 70 показателям. Точки отбора исследуемых образцов и периодичность замеров осуществляются в соответствии с годовым планом мониторинга.

Компетентно 

Настоящим испытанием этим летом для средней полосы России стали природные пожары. Они не обошли стороной и Оренбургскую область. Нефтяники встали на борьбу с огнем и оказали помощь экстренным службам региона. С июля пожарные расчеты НКНП выезжали на происшествия больше десяти раз, принимая непосредственное участие в ликвидации пожаров на территории лесничеств национального парка "Бузулукский бор" и боровых населенных пунктов.

С 2019 года действует соглашение НКНП с Центром пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области о взаимодействии при организации работ по предупреждению возгораний лесного фонда, тушению лесных пожаров и ограничению их распространения. В рамках соглашения НКНП предоставляет лесничествам и лесхозам спецтехнику в случае обнаружения возгораний и в целях выполнения профилактических работ.

Справка "РГ"

НКНП - частная компания, участник российского сектора Upstream с 2015 года - ведет разведку и добычу углеводородного сырья в границах лицензионных участков Воронцовского, Гремячевского и Могутовского месторождений. Промыслы расположены в Бузулукском районе на западе Оренбургской области в непосредственной близости от национального парка "Бузулукский бор". Факт тесного соседства с природным заповедником определил системный подход компании к экологической ответственности. "Новому Потоку" также досталось опасное наследие прошлого - 63 скважины, пробуренные при поисково-разведочных и эксплуатационных работах на нефть и газ в 50-70-х годах прошлого века. В 2017-2020 годах, до начала нефтедобычи, НКНП провела комплекс работ по ликвидации и консервации опасных скважин и рекультивации нарушенных земель.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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