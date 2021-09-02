В Алатыре появится инновационный компьютерный томограф

В районной больнице Алатыря в ближайшее время начнет работу современный компьютерный томограф, который позволяет выявлять заболевание на ранней стадии.

С ходом работ по монтажу инновационного оборудования ознакомилась вице-премьер Чувашии - руководитель рабочей группы оперативного штаба по коронавирусу Алла Салаева.

Приобрести компьютерный томограф в больницу Алатыря поручил Олег Николаев. На это из республиканского бюджета было выделено около 70 миллионов рублей. Аппарат дает возможность получать высококачественные изображения всех органов и систем организма, проводить четкую диагностику болезней сердца, головного мозга, позвоночника, выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Особенно актуальным новое оборудование станет для больных коронавирусом и пневмонией.

- Современное оборудование позволяет диагностировать заболевание на самых ранних стадиях. Компьютерный томограф стал незаменим во время пандемии: только он дает точный результат процента поражения легких. Алатырь дальше всех располагается от Чебоксар, поэтому не случайно Глава Чувашии принял решение о том, что именно здесь в первую очередь должен быть установлен КТ. Важно ещё и то, что совершенно бесплатно, по полису ОМС, им смогут пользоваться не только горожане, но и жители близлежащих районов", - отметила Алла Салаева.

Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов, подобный компьютерный томограф пока единственный в республике.

- После завершения монтажа больнице предстоит получить санитарно-эпидемиологическое заключение, это займет примерно две-четыре недели, и уже тогда можно будет принимать пациентов. В следующем году планируется подобный аппарат закупить для "Второй городской больницы" Чебоксар, - отметили Кизилов.

Аппарат разместили в хирургическом корпусе районной больнице, где находится большинство стационарных отделений. По словам главного врача Алатырской ЦРБ Юрия Боголюбова, сюда будет удобно и оперативно доставлять пациентов хирургии и травматологии. Кроме того, вблизи находится ковидный госпиталь, в котором с начала работы прошли лечение около трех тысяч человек.

- Пациенты ковидного центра как никто другой нуждаются в подобном обследовании, а ведь раньше нам приходилось отправлять их на диагностику в Батырево. Буквально в 50 метрах расположена вертолетная площадка, построенная благодаря нацпроекту "Здравоохранение": при необходимости полностью обследованный пациент при помощи санавиации будет направлен в республиканские больницы, где врачи будут встречать его, уже зная результаты обследования и готовые незамедлительно начать лечение, - пояснил доктор.

Вместе с тем в Канашском межтерриториальном медицинском центре специалисты функциональной диагностики активно применяют бронхоскоп, также поступивший в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

- Эндоскопический осмотр данным аппаратом верхних и нижних дыхательных путей на сегодня считается одним из наиболее информативных. Благодаря этому исследованию у нас есть отличная возможность напрямую увидеть тканевые изменения и сразу оценить их опасность. За время работы аппарата нами впервые выявлено 10 случаев опухолевых заболеваний. И каждый выявленный диагноз требовал оперативного решения, - рассказал врач-хирург Валентина Попова.

По словам экспертов, другие обследования конечно являются информативными, однако использование бронхоскопа позволяет поставить более точный диагноз на ранних стадиях.