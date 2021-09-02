В Башкирии при пожаре погиб четырехлетний ребенок

1 сентября в Салавате при пожаре в многоквартирном доме пострадали женщина и двое детей, один из которых умер в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме Северная,21 поступило спасателям в 19:15 по московскому времени. Горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома 30 человек, в том числе троих детей. Локализовали пожар на площади 30 квадратных метров около 20:00, а через час полностью потушили.

В числе пострадавших жители этажа, расположенного выше горевшей квартиры. Это женщина 1967 года рождения и двое детей - четырех и 17 лет. Женщина получила отравление продуктами горения, но врачи после осмотра отпустили ее на амбулаторное лечение. Девочке-подростку также диагностировали отравление продуктами горения, она в тяжелом состоянии находится в реанимации. Четырехлетнюю девочку спасти не удалось, она умерла.

Также в больницу доставили восьмимесячного младенца, который находится под наблюдением в удовлетворительном состоянии.

В МЧС уточнили, что тушением пожара занимались 27 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек и четыре единицы техники.