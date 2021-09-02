На склоне горы Юрактау в Башкирии начался пожар

2 сентября в Стерлитамакском районе на склоне горы Юрактау зафиксировано горение травы, подлесника, а также сильное задымление. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии на своей странице "ВКонтакте".

В тушении принимают участие 41 человек и девять единиц техники, в том числе два трактора. На место пожара организовали бесперебойную подачу воды. Кроме того, в борьбе с огнем помогают 29 волонтеров с ранцевыми огнетушителями, 70 ранцев есть в запасе.

В МЧС уточнили, что к месту возгорания направился сводный отряд 14-го поисково-спасательного отряда МЧС России (три единицы техники и 30 человек). Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули в ведомстве.