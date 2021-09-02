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02.09.2021 15:14
Рубрика: Происшествия

В Казани в подъезде многоэтажки застрелили мужчину

Текст: Сергей Кирсанов

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в доме на улице Минской.

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Его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено на лестничной площадке между 14 и 15 этажами. Личность убитого на данный момент неизвестна. По предварительным данным, преступник стрелял с близкого расстояния из карабина "Сайга".

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 36-летний житель Казани.

- Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следователи устанавливают детали произошедшего, - добавили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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