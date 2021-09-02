В Казани в подъезде многоэтажки застрелили мужчину

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в доме на улице Минской.

Его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено на лестничной площадке между 14 и 15 этажами. Личность убитого на данный момент неизвестна. По предварительным данным, преступник стрелял с близкого расстояния из карабина "Сайга".

Как сообщили в республиканском управлении СК РФ, в ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 36-летний житель Казани.

- Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следователи устанавливают детали произошедшего, - добавили в ведомстве.