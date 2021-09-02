В Оренбуржье степной пожар перешел на жилые дома

Несколько жилых и хозяйственных построек сгорели в Шарлыкском районе Оренбургской области. Огонь пришел из степи, трава горела на площади около 10 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области, сообщение о возгорании на окраине села Ратчино поступило в четверг в 10.50 по местному времени. Было установлено, что горит сухая трава и четыре строения по улице Куйбышева. Пожару присвоили второй номер сложности.

По предварительным данным, огонь повредил три жилых строения и пять заброшенных домов, в которых никто не проживал. Также пострадали восемь надворных построек.

Спустя два часа пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация местных жителей не потребовалась. В ГУ МЧС пояснили, что соседним строениям огонь больше не угрожает.