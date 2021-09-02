В Оренбуржье степной пожар перешел на жилые дома

Новости

Песков уверен, что не может позволить себе выгорать на работе 12:47
Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке 12:47
Мировые цены на продовольствие в августе резко выросли 12:47
Вышел первый трейлер сериала Авдотьи Смирновой "Вертинский" 12:47
В Испании от коронавируса привили 70 процентов населения 12:39
Песков на марафоне "Новое знание" рассказал про работу с Прямой линией 12:17
Глава "Газпрома" назвал сроки начала поставок по "Северному потоку-2" 12:15
Болгария ужесточает антикоронавирусные ограничения 12:07
В США задумались о производстве "Спутник V" 12:07
На ВЭФ обсудили, как привлечь инвесторов для съемок кино в ДФО 12:06
От COVID умер музыкант Адальберто Альварес 12:01
Песков на марафоне "Новое знание" объяснил отсутствие у Путина страниц в соцсетях 12:00
На Дону продлен арест подозреваемому в краже из "самолета Судного дня" 11:59
Министр Александр Козлов предложил создать фонд природы 11:59
Концессии и облигации ДОМ.РФ помогут построить "Дальневосточные кварталы" 11:53
Песков на марафоне "Новое знание" рассказал про мониторинг Telegram-каналов 11:51
ЦБ: Во втором квартале 2021 года мошенники похитили у россиян 3 млрд рублей 11:48
В Минздраве назвали число привитых от коронавируса россиян 11:35
Умер автор сиртаки Микис Теодоракис 11:31
Вице-президент "Норникеля" рассказал на ВЭФ о реновации Норильска 11:30
Песков рассказал о будущем Владивостока 11:20
Мишустин предупредил о негативных последствиях цифровизации 11:18
В Минздраве заявили, что пандемия стала фармакологически управляемой 11:17
Песков: США и Украина дружат против России 11:15
В Дании впервые за последние 25 лет судят экс-министра 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 12:10
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье степной пожар перешел на жилые дома

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)

Несколько жилых и хозяйственных построек сгорели в Шарлыкском районе Оренбургской области. Огонь пришел из степи, трава горела на площади около 10 тысяч квадратных метров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан
На склоне горы Юрактау в Башкирии начался пожар

Как сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области, сообщение о возгорании на окраине села Ратчино поступило в четверг в 10.50 по местному времени. Было установлено, что горит сухая трава и четыре строения по улице Куйбышева. Пожару присвоили второй номер сложности.

По предварительным данным, огонь повредил три жилых строения и пять заброшенных домов, в которых никто не проживал. Также пострадали восемь надворных построек.

Спустя два часа пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация местных жителей не потребовалась. В ГУ МЧС пояснили, что соседним строениям огонь больше не угрожает.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Лесные пожары

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке
Песков: США и Украина дружат против России
Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора