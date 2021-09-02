В Перми собака откусила школьнику ухо

В Перми собака напала на восьмилетнего ребенка во дворе многоквартирного дома. В результате инцидента школьник получил тяжелую травму головы.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мальчик катался на велосипеде под присмотром своей мамы и случайно наехал на собаку, которую на поводке выгуливала хозяйка. Животное напало на ребенка и откусило ему ухо.

Ребенок с большой кровопотерей был экстренно госпитализирован в больницу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.