В Перми застройщик осужден условно за кражу 48 млн рублей у дольщиков

В Перми суд признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 4, статьи № 159 УК РФ (мошенничество).

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, осужденный являлся единственным учредителем и одновременно директором коммерческой организации, которая занималась строительством пяти многоквартирных домов на улицах Пролетарская, Парусная и Танцорова в Перми. Организация не имела разрешения на строительство, но в нарушение требований действующего законодательства злоумышленник заключал с гражданами предварительные договоры купли-продажи жилых и нежилых помещений, по которым получал денежные средства.

Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 48 миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.