Глава минпромторга Денис Мантуров 20 августа во время рабочего визита в Ульяновск осмотрел новый междугородный автобус СИМАЗ, производство которого стартовало на одноименном предприятии в Ульяновске в октябре прошлого года.

Автобус работает на сжиженном газе, как и большая часть выпускаемой здесь техники. Денис Мантуров обещал дальнейшую поддержку производства, которое уже участвует в нацпроекте "Производительность труда".

Ранее, в июне, производство посетил глава минприроды Александр Козлов, заявивший о возможности включения завода СИМАЗ в нацпроект "Чистый воздух".

"Надо поддержать предприятие - это рабочие места, и самое главное, что у нас в стране производятся автобусы на экологичном топливе, которые ездят по нашим дорогам и городам", - сказал Александр Козлов. Сейчас в проекте участвуют 12 городов. Одна из мер поддержки - покупка автобусов на ГМТ.

"Сейчас ведется производство первых автобусов на СПГ. Планируем увеличивать объемы до 1500 в год с расширением модельной линейки низкопольными автобусами средней и большой вместимости, большая доля которых составят машины на сжиженном и сжатом природном газе", - прокомментировал гендиректор завода Андрей Лукьянов.

Цель национального проекта "Чистый воздух" - сократить выбросы в крупных промышленных центрах на 22 процента к концу 2024 года

20 августа автобус экспонировался на выставке достижений региональной промышленности. "На этом прототипе мы объездили, наверное, половину России, - рассказывает директор по маркетингу и продажам завода СИМАЗ Максим Забродин. - На сегодня потенциал спроса достаточно большой. Есть уже неоднократные продажи подобных 30-местных междугородных автобусов на КПГ. Центральная часть России и Зауралье сейчас очень активно интересуется именно метановой версией автобуса".

Кстати

Машина является полностью российским продуктом. Завод участвует во всех программах минпромторга и получает субсидию как производитель коммерческой техники на газе. Первые контракты и первые отгрузки уже состоялись. Пока это "точечные" заказы на 1-2 машины: клиент изучает продукт. Поскольку опытная эксплуатация проходит успешно, руководство завода рассчитывает на появление более солидных контрактов.