Новости

В Подмосковье резко похолодает до минус 2 20:12
В Москве вспоминают жертв теракта в школе Беслана 19:30
Россия с 10 сентября увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию 19:15
Остановлено движение на Павелецком направлении МЖД 19:04
Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине 18:29
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики 18:19
Захарова оценила возможность признания Москвой властей в Афганистане 18:17
Володин назвал полезным опытом для РФ решение Южной Кореи по Apple и Google 18:16
Домашний арест Медведчуку продлили до 31 октября 18:00
Госдеп выделил Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи 17:59
Тюремщик из Гуантанамо признался, что пытал заключенных 17:55
Эксперты подтвердили прогресс в реализации плана по стресс-тестам БелАЭС 17:53
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности 17:41
Мосгорсуд вернул на пересмотр дело осужденных за взятку следователей СКР 17:22
Вратарь "Ростова" Песьяков покинул расположение сборной России 17:21
WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро 17:05
Samsung представила новую камеру для смартфонов 17:01
Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Беларусью 16:59
ЦБ спрогнозировал, когда ждать снижения инфляции в России 16:42
Вратарь Крицюк перешел в "Зенит" 16:27
Си Цзиньпин: В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу 16:26
"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus 16:24
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19 16:18
Мантуров не исключил возможность выдачи льготных автокредитов учителям 16:16
На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 19:13
Рубрика: Экономика

Автобус заехал в нацпроект

Растет спрос на экологичную технику
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Спецвыпуск № 201(8552)
Глава минпромторга Денис Мантуров 20 августа во время рабочего визита в Ульяновск осмотрел новый междугородный автобус СИМАЗ, производство которого стартовало на одноименном предприятии в Ульяновске в октябре прошлого года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автобус работает на сжиженном газе, как и большая часть выпускаемой здесь техники. Денис Мантуров обещал дальнейшую поддержку производства, которое уже участвует в нацпроекте "Производительность труда".

Фото: предоставлено АО "Трансмашхолдинг"
Производители транспорта уходят от импорта

Ранее, в июне, производство посетил глава минприроды Александр Козлов, заявивший о возможности включения завода СИМАЗ в нацпроект "Чистый воздух".

"Надо поддержать предприятие - это рабочие места, и самое главное, что у нас в стране производятся автобусы на экологичном топливе, которые ездят по нашим дорогам и городам", - сказал Александр Козлов. Сейчас в проекте участвуют 12 городов. Одна из мер поддержки - покупка автобусов на ГМТ.

"Сейчас ведется производство первых автобусов на СПГ. Планируем увеличивать объемы до 1500 в год с расширением модельной линейки низкопольными автобусами средней и большой вместимости, большая доля которых составят машины на сжиженном и сжатом природном газе", - прокомментировал гендиректор завода Андрей Лукьянов.

Цель национального проекта "Чистый воздух" - сократить выбросы в крупных промышленных центрах на 22 процента к концу 2024 года

20 августа автобус экспонировался на выставке достижений региональной промышленности. "На этом прототипе мы объездили, наверное, половину России, - рассказывает директор по маркетингу и продажам завода СИМАЗ Максим Забродин. - На сегодня потенциал спроса достаточно большой. Есть уже неоднократные продажи подобных 30-местных междугородных автобусов на КПГ. Центральная часть России и Зауралье сейчас очень активно интересуется именно метановой версией автобуса".

Кстати

Машина является полностью российским продуктом. Завод участвует во всех программах минпромторга и получает субсидию как производитель коммерческой техники на газе. Первые контракты и первые отгрузки уже состоялись. Пока это "точечные" заказы на 1-2 машины: клиент изучает продукт. Поскольку опытная эксплуатация проходит успешно, руководство завода рассчитывает на появление более солидных контрактов.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Мишустин: Человек не должен догонять технологии
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии