В школах Марпосадского района открыли центры "Точка роста"

В Мариинско-Посадском районе Чувашии при Эльбарусовской и Первочурашевской общеобразовательных школах начали работу центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Их организовали в рамках федеральной программы "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Такие центры образования предназначены для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, творческой самореализации детей и педагогов. Так, в них помимо общеобразовательных программ по химии, биологии и физике с современной материально-технической базой будут вестись занятия и по дополнительным направлениям: IT-технологии, медиатворчество, проектная и внеурочная деятельность.

- Центр состоит из трех кабинетов с самыми новыми приборами и инструментами для учеников и педагогов. Мы уверены, что работа центра расширит возможности качественного современного образования для школьников и поможет сформировать у ребят технологические и естественно-научные навыки, - отметил директор Эльбарусовской школы Дмитрий Ефимов.

Преподавать в "Точках роста" будут педагоги, проявившие инициативу и прошедшие соответствующее обучение.

Вместе с тем на базе Чувашского республиканского института образования открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-центр". Он также создан в рамках проекта "Современная школа" и направлен на адресную методическую поддержку сотрудников администрации и педагогов различных образовательных учреждений.

Эксперты центра применяют новый подход в повышении профессионального мастерства работников образования - квалификационные программы подбираются с учетом актуальных потребностей, индивидуальных особенностей. Обучение в центре будет бесплатным и уже в этом году его пройдут тысячи педагогов. Кроме того, программы рассчитаны и на управленческие команды школ.