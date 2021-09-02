Депутаты добились выделения семи миллионов рублей на дороги в Искитиме

- Местами тротуаров нет вообще, и люди идут по дороге. Это небезопасно. Возможности местного бюджета не позволяют отремонтировать тротуары, - сказал заместитель главы Искитимского района Юрий Саблин.
К решению вопроса подключились депутаты Законодательного Собрания региона. За помощью они обратились к губернатору Андрею Травникову.
- Новосибирской области дополнительно выделили один миллиард рублей на ремонт школ, детских садов и так далее. Мы обратились к главе региона с просьбой часть денег направить в Искитим и Бердск, где остро стоит проблема ветхих тротуаров и дорог. Одобрение мы получили за один день, - отметила Ирина Диденко.
В итоге на дорожные работы Искитим получит 7 миллионов рублей из областного бюджета, а Бердск - 10 миллионов рублей.
- В Искитиме отремонтируют только тротуары. Пять миллионов рублей пойдут на отсыпку улиц в частном секторе, еще пять - на асфальтирование тротуаров. Все работы планируем закончить до середины октября, - отметил Валерий Бадьин.
В планах привести в порядок тротуары на семи улицах: Прорабской, Советской, Революции, а также улицах Заречного микрорайона, это частный сектор. В список попали Гоголя, Некрасова и Известковая.
Депутаты подчеркивают, что результата удалось добиться благодаря слаженной работе.
- При поддержке депутата Госдумы Александра Жукова региону дополнительно выделили миллиард рублей, далее подключились депутаты ЗС, обозначив перед губернатором острую потребность жителей Искитимского района, - отметила Ирина Диденко.
Депутат Ильгиза Лотфуллина обозначила еще одну проблему в Искитиме и Искитимском районе - там требует срочного ремонта и сама проезжая часть дорог.
- Например, в Ложок вообще нет никакой дороги. А там находится церковь, музей и святой источник. Это наша история. Туда едет много туристов из разных уголков страны, - отметила Ильгиза Лотфуллина.
Депутаты уверены, что и этот проект удастся реализовать, ведь дело уже удалось сдвинуть с мертвой точки.
Напомним, в конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, Новосибирская область получил субсидию в миллиард рублей. На внеплановом совещании губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены эти средства. Принято совместное решение, что деньги пойдут на отсыпку дорог в частном секторе, ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жилье для врачей и учителей.