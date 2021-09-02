Депутаты добились выделения семи миллионов рублей на дороги в Искитиме

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Ирина Диденко, Валерий Бадьин и Ильгиза Лотфуллина с рабочим визитом посетили Искитимский район. В скором времени там начнутся дорожные работы. Депутаты добились выделения средств на ремонт тротуаров. По словам местных жителей, тротуары не приводили в порядок с момента основания города.

- Местами тротуаров нет вообще, и люди идут по дороге. Это небезопасно. Возможности местного бюджета не позволяют отремонтировать тротуары, - сказал заместитель главы Искитимского района Юрий Саблин.

К решению вопроса подключились депутаты Законодательного Собрания региона. За помощью они обратились к губернатору Андрею Травникову.

- Новосибирской области дополнительно выделили один миллиард рублей на ремонт школ, детских садов и так далее. Мы обратились к главе региона с просьбой часть денег направить в Искитим и Бердск, где остро стоит проблема ветхих тротуаров и дорог. Одобрение мы получили за один день, - отметила Ирина Диденко.

В итоге на дорожные работы Искитим получит 7 миллионов рублей из областного бюджета, а Бердск - 10 миллионов рублей.

- В Искитиме отремонтируют только тротуары. Пять миллионов рублей пойдут на отсыпку улиц в частном секторе, еще пять - на асфальтирование тротуаров. Все работы планируем закончить до середины октября, - отметил Валерий Бадьин.

В планах привести в порядок тротуары на семи улицах: Прорабской, Советской, Революции, а также улицах Заречного микрорайона, это частный сектор. В список попали Гоголя, Некрасова и Известковая.

Депутаты подчеркивают, что результата удалось добиться благодаря слаженной работе.

- При поддержке депутата Госдумы Александра Жукова региону дополнительно выделили миллиард рублей, далее подключились депутаты ЗС, обозначив перед губернатором острую потребность жителей Искитимского района, - отметила Ирина Диденко.

Депутат Ильгиза Лотфуллина обозначила еще одну проблему в Искитиме и Искитимском районе - там требует срочного ремонта и сама проезжая часть дорог.

- Например, в Ложок вообще нет никакой дороги. А там находится церковь, музей и святой источник. Это наша история. Туда едет много туристов из разных уголков страны, - отметила Ильгиза Лотфуллина.

Депутаты уверены, что и этот проект удастся реализовать, ведь дело уже удалось сдвинуть с мертвой точки.

Напомним, в конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, Новосибирская область получил субсидию в миллиард рублей. На внеплановом совещании губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены эти средства. Принято совместное решение, что деньги пойдут на отсыпку дорог в частном секторе, ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жилье для врачей и учителей.