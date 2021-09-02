Как решать проблему обмеления Иртыша в границах Омска

Уровень воды в Иртыше упал до критической отметки. По мнению экспертов, главная причина - растущий водозабор в Казахстане и Китае, расположенных вверх по течению. В этом году из-за засухи потребность в речной воде многократно увеличилась, и уровень Иртыша в границах Омска снизился до критических показателей. Из колодцев ушла вода, обезвожены прибрежные озера и протоки, местные рыбаки остались без улова.

Во всем мире такие проблемы решают с помощью гидросооружений. В советское время на Иртыше построили сразу три водохранилища: Бухтарминское, Усть-Каменогорское и Шульбинское. Однако после распада СССР все они оказались на территории Казахстана.

В 2011 году в Омской области начали сооружать собственную Красногорскую плотину, но по ряду причин строительство было остановлено. Однако власти неоднократно поднимали вопрос о возобновлении реализации проекта.

Специалисты уверены, что строительство Красногорского гидроузла позволит повысить уровень Иртыша и судоходность реки, гарантированно обеспечить водой населенные пункты в Омской области.

На прошлой неделе вице-премьер России Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии в Сибирском федеральном округе, побывала на строительной площадке Красногорского гидроузла под Омском.

- Однозначно нужно завершать эту стройку. В нее вложено уже очень много средств и труда. Климат меняется, жители нашей страны в нынешнем году остро это почувствовали. Сопредельные государства - Китай, Казахстан - тоже с этим сталкиваются. Периоды, когда уровень воды становится все меньше, будут расти. Поэтому проблему омского гидроузла нужно решать, причем быстро, - отметила Виктория Абрамченко.

По словам вице-премьера, проект затрагивает две важные темы - водоснабжение Омска и судоходство по Иртышу. Поэтому существенную часть затрат должны взять на себя федеральные власти.

По данным регионального минстроя, на данный момент объект готов на пятьдесят процентов. Освоено 5,5 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда - средства федеральной казны. На достройку гидроузла в нынешних ценах потребуется не менее десяти миллиардов рублей.

Вопрос финансирования региональные власти поднимали в 2019 году на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. А нынешней весной губернатор Омской области Александр Бурков обсуждал проблему с главой Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым.

- Сразу скажу, мы не сможем достроить гидроузел за счет своих средств, так как область является дотационным регионом, - подчеркнул губернатор. - Но и в законсервированном состоянии он требует постоянного внимания и расходов. Мы тратим порядка пятидесяти миллионов рублей ежегодно для поддержания объекта в безопасном и безаварийном состоянии.

Стороны предварительно договорились о том, что на первом этапе возобновленного строительства в 2022-2024 годах должны быть завершены все основные и второстепенные сооружения на левом берегу Иртыша, судоходный шлюз, инженерные сети. Возведение русловой низконапорной плотины и создание водохранилища войдут во второй этап реализации проекта.

Региональные власти уже провели аукцион на выполнение подготовительных работ. За семнадцать миллионов рублей подрядчик в течение года с помощью 32 мощных насосов будет круглосуточно откачивать воду из строительных котлованов и судоходного шлюза.

По мнению экспертов, потребление речной воды в Казахстане и Китае будет расти. Однако у российской стороны нет информации о том, какие объемы воды будут сбрасываться на водохранилищах на Иртыше в Казахстане и каким будет уровень воды в реке в границах Омской области. Эту проблему планируют поднять на предстоящем в нынешнем году заседании совместной российско-казахстанской комиссии. Кроме того, предложено включить представителей России в состав казахстанской межведомственной комиссии по использованию водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ. Это позволит прогнозировать ситуацию на реке в границах Омской области.

Прямая речь

Сергей Щербаков, капитан яхты "Сибирь", вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта "Сибирские экспедиции":

- Гидроузлы отлично справляются с проблемами обмеления. По личному опыту знаю - там, где есть такие сооружения, реки гарантированно полноводны. В частности, на Беломоро-Балтийском канале, на Дону установлено несколько шлюзов, и там нет никаких ограничений для перспективного развития судоходства даже в периоды самой жестокой засухи.