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02.09.2021 21:41
Рубрика: Происшествия

Красноярские школьники задержали рецидивиста, ограбившего пенсионера

Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
В Красноярске наградят 14-летних подростков, которые поймали и обезвредили грабителя, оставившего без денег пожилого мужчину.
Фото: МВД Фото: МВД
Фото: МВД

Все случилось в Ленинском районе Красноярска - не самой благополучной с точки зрения криминальной обстановки части города. В полицию поступил звонок от 61-летнего мужчины, который заявил, что его ограбил неизвестный. Просто подошел на улице, вытащил из кармана семь тысяч рублей и убежал. Каково же было удивление сотрудников правоохранительных органов, когда прибывший на место наряд обнаружил, что грабитель уже пойман. Это сделали два подростка - Никита Платонов и Кирилл Сейкис. Они видели, как все произошло, и решили вмешаться.

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- Двое парней побежали за злоумышленником, догнали его в соседнем дворе и удерживали до прибытия полицейских. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Подозреваемый задержан. Руководством МУ МВД России "Красноярское" принято решение о поощрении Никиты Платонова и Кирилла Сейкиса за помощь в раскрытии преступления, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

- Мы заметили, как этот негодяй подошел к дедушке и забрал деньги. Сбросили сумки и побежали за ним во дворы. Он убегал, но быстро "выдохся". Догнали, стали спрашивать: "Что украл, почему убегаешь?". Потом взяли под руки, повели обратно, а там уже дедушка полицию вызвал. Страшно не было, просто не думали об этом, - рассказали сами ребята.

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