Красноярские школьники задержали рецидивиста, ограбившего пенсионера

В Красноярске наградят 14-летних подростков, которые поймали и обезвредили грабителя, оставившего без денег пожилого мужчину.

Все случилось в Ленинском районе Красноярска - не самой благополучной с точки зрения криминальной обстановки части города. В полицию поступил звонок от 61-летнего мужчины, который заявил, что его ограбил неизвестный. Просто подошел на улице, вытащил из кармана семь тысяч рублей и убежал. Каково же было удивление сотрудников правоохранительных органов, когда прибывший на место наряд обнаружил, что грабитель уже пойман. Это сделали два подростка - Никита Платонов и Кирилл Сейкис. Они видели, как все произошло, и решили вмешаться.

- Двое парней побежали за злоумышленником, догнали его в соседнем дворе и удерживали до прибытия полицейских. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Подозреваемый задержан. Руководством МУ МВД России "Красноярское" принято решение о поощрении Никиты Платонова и Кирилла Сейкиса за помощь в раскрытии преступления, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

- Мы заметили, как этот негодяй подошел к дедушке и забрал деньги. Сбросили сумки и побежали за ним во дворы. Он убегал, но быстро "выдохся". Догнали, стали спрашивать: "Что украл, почему убегаешь?". Потом взяли под руки, повели обратно, а там уже дедушка полицию вызвал. Страшно не было, просто не думали об этом, - рассказали сами ребята.