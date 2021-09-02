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02.09.2021 12:27
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор оценил реконструкцию стадиона школы №15

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Глава области Андрей Травников проконтролировал ход реконструкции стадиона школы №15.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Все, что запланировано, будет сделано. Как договаривались в прошлом году - в срок и быстро. Школьники получат долгожданный стадион, а жители увидят перспективу для благоустройства, - сказал губернатор.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Андрей Травников отметил, что это заслуга не только его, но и депутатов всех уровней. Ранее, в ходе рабочей поездки, состоявшейся в августе 2020 года, глава региона поддержал инициативу жителей, представителей общественности, депутатов по реконструкции крупнейшей спортивной площадки Станиславского жилмассива в Новосибирске. Вместе с этим глава региона поручил рассмотреть возможность реконструкции лестничного перехода от школы №15 к спортплощадке.

- Благодаря инициативам депутатов городского Совета этот проект удалось реализовать - сейчас здесь очень высокая степень выполнения работ. Стадион юридически относится к школе №15, но по своему масштабу будет стадионом всего Ленинского района, - сказал депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов.

Андрей Травников поддержал обращение местных жителей о дальнейшем благоустройстве территории. В частности, здесь требуется провести ремонт тротуаров.

- В этом году не один раз говорили о том, что на ремонт улиц, дорог в Новосибирске нужно выделять больше средств. Мы будем изыскивать возможности, чтобы помогать городу из областного бюджета. На тротуары нужно обращать внимание, - подчеркнул глава региона.

В этом году областное правительство направило 30 миллионов рублей Новосибирску на ремонт тротуаров. Такое решение принято при распределении дополнительного одного миллиарда рублей, который регион получил из федерального бюджета благодаря содействию депутатов.

- Считаю, что программу по тротуарам в городе нужно продолжать и усиливать. Что касается улиц, дорог и тротуаров - мы будем помогать, - отметил губернатор.

Справка "РГ"

В ходе реконструкции стадиона на территории средней общеобразовательной школы № 5 обустроят площадки для беговых упражнений, прыжков в длину и тройных прыжков, для мини-футбола, баскетбола, волейбола, футбола, для сдачи норм ГТО, для полосы препятствий. Стоимость проекта - более 16 миллионов рублей.

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