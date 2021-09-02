Почему строители в Сибири поднимают цены на жилье

"Обычный героизм"
На официальном сайте минстроя Новосибирской области опубликовано опровержение главы ведомства Ивана Шмидта в связи с появившейся информацией о срыве сроков сдачи ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею - 2023. По словам министра, согласно контракту с генподрядчиком, первоначальный график работ был продуман с большим запасом. "Предполагалось все заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придется проявить обычный строительный героизм", - утверждает Иван Шмидт, заверяя, что в любом случае работы будут выполнены в срок с соблюдением всех норм и требований качества.
- Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание. В частности, увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, которые работают на объекте, привлечены все допресурсы - трудовые и финансовые, - подчеркнул министр.
Объект запланировано сдать в конце сентября 2022-го. По данным пресс-службы областного правительства, из средств федерального бюджета уже выделено около 4,5 миллиарда рублей на софинансирование строительства ледовой арены, общая стоимость которой в ценах 2019 года составляет 10,2 миллиарда рублей.
Одновременно идет строительство станции метро "Спортивная", автомобильных дорог, развязки на площади имени Лыщинского, подземно-надземного пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста и другой инфраструктуры, благодаря которой до ледовой арены будет проще добираться. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заверяет, что строительство подъездных путей и окончательная отделка станции метро "Спортивная" будут завершены в следующем году. А в 2021-м планируется пустить станцию в тестовом режиме для проверки электрооборудования и инженерных систем.
При этом в профильных ведомствах не отрицают, что есть отставание от графиков строительства арены и сопутствующих объектов. Причиной тому - последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, удорожание строительных материалов. Для решения этих проблем создан координационный штаб по достройке ледовой арены.
На прошлой неделе во время своего рабочего визита в Новосибирск на строительной площадке побывал заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко. Вице-премьеру доложили, что уровень технической готовности объекта составляет 56 процентов.
Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, напомнил, что в этом году возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации, которая требуется в связи с изменениями конструктивных решений при строительстве. Вице-премьер поручил главе региона Андрею Травникову взять на личный контроль подготовку документов и выполнение графика строительных работ.
Связаны контрактами
Между тем первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, тоже посетивший Новосибирск для участия в расширенном заседании ассоциации "Региональный деловой клуб строителей" (РДКС) утверждает, что в целом строительная отрасль региона чувствует себя неплохо.
Так, объем вводимого жилья по итогам семи месяцев этого года вырос на 12,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сдано в эксплуатацию более 840 тысяч квадратных метров нового жилья, или 12 310 квартир. Высокие показатели позволили Новосибирской области сохранить первое месте в СФО по объемам жилищного строительства.
По данным областного минстроя, в нынешнем году в регионе по различным программам и нацпроектам, помимо возведения арены, реализуется еще несколько крупных инфраструктурных проектов, запланировано сдать в эксплуатацию новые здания школ и детских садов. Всего - свыше пятидесяти социально значимых объектов.
Однако еще до летних каникул на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам областного законодательного собрания депутаты выразили обеспокоенность, будут ли объекты сданы в срок, учитывая то, что из-за сложной финансовой ситуации некоторые подрядные организации отказываются от обязательств.
Заместитель председателя комитета Илья Поляков объяснил это тем, что за год стоимость работ и материалов выросла, а указанные в договорах с подрядчиками суммы не меняются.
21 июля 2021 года вышел приказ N500 Министерства строительства РФ, направленный на смягчение сложившейся ситуации. Однако в региональном минстрое отмечают, что положения документа не в полной мере позволяют компенсировать добросовестным подрядчикам дополнительные затраты, понесенные из-за роста цен на строительные материалы. Так как к перерасчету принимаются только госконтракты, заключенные на период более одного года.
- В регионе большая доля краткосрочных контрактов. Речь идет о строительстве малоэтажных зданий для детей-сирот, фельдшерско-акушерских пунктов, о капремонте и реконструкции объектов социального значения, - поясняет Иван Шмидт.
Между молотом и наковальней
- С декабря 2020 года строительная отрасль столкнулась со значительном ростом цен на все группы строительных материалов. В среднем он составил сорок процентов. Такое удорожание грозило срывом сроков выполнения государственных контрактов и остановки объектов, - сообщил Иван Шмидт на заседании ассоциации РДКС.
Такая ситуация, по мнению министра, возникла из-за того, что некоторые организации не смогли преодолеть кризис, вызванный пандемией. Особенно это коснулось небольших компаний и организаций, ориентированных на иностранную рабочую силу.
- Подорожало все, включая местные материалы - щебень, песок. Годом ранее машина песка стоила пять тысяч, сейчас - восемь тысяч рублей. Однако металл показывает самые удивительные показатели роста стоимости - за полтора года практически в два раза. Специалисты связывают это с двумя факторами: ростом потребления стали в Китае на фоне "пятилетки экологии" и сокращением ее производства в Европе и США - по разным оценкам, на двенадцать-семнадцать процентов, - комментирует ситуацию руководитель компании "МЕТР" Эдуард Ляхов. - Кроме того, прожитый в самоизоляции 2020 год невероятным образом подстегнул рынок частного домостроения. Из-за повышенного спроса на строительство индивидуальных домов отмечается дефицит древесины и ее подорожание на сорок-пятьдесят процентов.
Еще один важный материал для строительной отрасли - бетон. Эксперт отмечает, что производители этого материала также вынуждены поднимать цены. Так, стоимость цемента, инертных материалов, электроэнергии и рабочей силы выросла на десять-сорок процентов. Как следствие, вместо привычных пяти-шести процентов традиционный сезонный рост цен составил двенадцать-пятнадцать процентов, и это на фоне увеличения объемов его производства.
В минпромторге РФ, ФАС России и Национальной ассоциации "Союз производителей бетона" (СПБ) указывают на подорожание услуг перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом строительных материалов, в первую очередь песка и щебня. "Это вызывает серьезную озабоченность у производителей товарного бетона, так как существенно влияет на себестоимость выпускаемой продукции", - отмечено на сайте СПБ.
Директор по маркетингу группы компаний "Дом-Строй" Татьяна Ващенко также отмечает роль транспортной составляющей: с начала этого года цены выросли не только на стройматериалы, но и на ряд транспортных услуг - в частности, на международные перевозки.
- Когда цены растут, у застройщика есть два пути. Первый - в погоне за сохранением стоимости квадратного метра переориентироваться на материалы более низкой ценовой категории, второй - сохранить обещанное качество, - подчеркивает Татьяна Ващенко.
Застройщики на фоне таких трендов оказались между молотом и наковальней.
- Мы фиксируем рост себестоимости строительства жилья по объективным причинам. С другой стороны, наблюдается сокращение реальных доходов населения и ужесточение правил на ипотечном рынке, которое ведет к сокращению спроса. Поэтому девелоперы сейчас попадают в зону существенного риска. Все новые жилые проекты сейчас реализуются при участии банков на условиях проектного финансирования. Возможно, мы будем свидетелями того, когда партнерство между застройщиками и банкирами пройдет первое испытание на устойчивость в масштабах всей страны, - полагает Эдуард Ляхов.
По оценке эксперта, в ближайшие полтора года рост цен на новое жилье замедлится, но незначительно. На вторичном рынке квартиры подорожают теми же темпами, что и новостройки в прошлом году.
- Что существенно снизится, так это количество сделок купли-продажи. Как следствие - и объем работ на новых площадках. При этом значимого снижения цен мы не увидим. А на качественные новостройки с продуманной концепцией и в хороших местах цены продолжат расти как минимум на семь-десять процентов в год, - уверен Эдуард Ляхов.
Тем временем
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минэкономразвития региона рассмотреть возможность оказания господдержки предприятию "Промышленное партнерство "Сибирь-Профиль", которое планирует организовать собственное производство деревянного бруска для каркасов. Компания также намерена приобрести специальные котлы, которые будут работать на отходах производства и отапливать цеха, и перейти на отечественные комплектующие. Все это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и сохранить конкурентоспособность.