Почему строители в Сибири поднимают цены на жилье

Будут ли в срок построены многофункциональная ледовая арена в Новосибирске, обещанные детские сады? Не свернут ли строительные компании и подрядные организации другие крупные проекты? Подорожают ли еще квартиры? На фоне новостей об увеличении стоимости строительных материалов эти вопросы отнюдь не праздные.

"Обычный героизм"

На официальном сайте минстроя Новосибирской области опубликовано опровержение главы ведомства Ивана Шмидта в связи с появившейся информацией о срыве сроков сдачи ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею - 2023. По словам министра, согласно контракту с генподрядчиком, первоначальный график работ был продуман с большим запасом. "Предполагалось все заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придется проявить обычный строительный героизм", - утверждает Иван Шмидт, заверяя, что в любом случае работы будут выполнены в срок с соблюдением всех норм и требований качества.

- Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание. В частности, увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, которые работают на объекте, привлечены все допресурсы - трудовые и финансовые, - подчеркнул министр.

Объект запланировано сдать в конце сентября 2022-го. По данным пресс-службы областного правительства, из средств федерального бюджета уже выделено около 4,5 миллиарда рублей на софинансирование строительства ледовой арены, общая стоимость которой в ценах 2019 года составляет 10,2 миллиарда рублей.

Одновременно идет строительство станции метро "Спортивная", автомобильных дорог, развязки на площади имени Лыщинского, подземно-надземного пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста и другой инфраструктуры, благодаря которой до ледовой арены будет проще добираться. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заверяет, что строительство подъездных путей и окончательная отделка станции метро "Спортивная" будут завершены в следующем году. А в 2021-м планируется пустить станцию в тестовом режиме для проверки электрооборудования и инженерных систем.

При этом в профильных ведомствах не отрицают, что есть отставание от графиков строительства арены и сопутствующих объектов. Причиной тому - последствия пандемии, в том числе дефицит иностранной рабочей силы, удорожание строительных материалов. Для решения этих проблем создан координационный штаб по достройке ледовой арены.

На прошлой неделе во время своего рабочего визита в Новосибирск на строительной площадке побывал заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко. Вице-премьеру доложили, что уровень технической готовности объекта составляет 56 процентов.

Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, напомнил, что в этом году возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации, которая требуется в связи с изменениями конструктивных решений при строительстве. Вице-премьер поручил главе региона Андрею Травникову взять на личный контроль подготовку документов и выполнение графика строительных работ.

Связаны контрактами

Между тем первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, тоже посетивший Новосибирск для участия в расширенном заседании ассоциации "Региональный деловой клуб строителей" (РДКС) утверждает, что в целом строительная отрасль региона чувствует себя неплохо.

Так, объем вводимого жилья по итогам семи месяцев этого года вырос на 12,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сдано в эксплуатацию более 840 тысяч квадратных метров нового жилья, или 12 310 квартир. Высокие показатели позволили Новосибирской области сохранить первое месте в СФО по объемам жилищного строительства.

По данным областного минстроя, в нынешнем году в регионе по различным программам и нацпроектам, помимо возведения арены, реализуется еще несколько крупных инфраструктурных проектов, запланировано сдать в эксплуатацию новые здания школ и детских садов. Всего - свыше пятидесяти социально значимых объектов.

Однако еще до летних каникул на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам областного законодательного собрания депутаты выразили обеспокоенность, будут ли объекты сданы в срок, учитывая то, что из-за сложной финансовой ситуации некоторые подрядные организации отказываются от обязательств.

Заместитель председателя комитета Илья Поляков объяснил это тем, что за год стоимость работ и материалов выросла, а указанные в договорах с подрядчиками суммы не меняются.

21 июля 2021 года вышел приказ N500 Министерства строительства РФ, направленный на смягчение сложившейся ситуации. Однако в региональном минстрое отмечают, что положения документа не в полной мере позволяют компенсировать добросовестным подрядчикам дополнительные затраты, понесенные из-за роста цен на строительные материалы. Так как к перерасчету принимаются только госконтракты, заключенные на период более одного года.

- В регионе большая доля краткосрочных контрактов. Речь идет о строительстве малоэтажных зданий для детей-сирот, фельдшерско-акушерских пунктов, о капремонте и реконструкции объектов социального значения, - поясняет Иван Шмидт.

Между молотом и наковальней

- С декабря 2020 года строительная отрасль столкнулась со значительном ростом цен на все группы строительных материалов. В среднем он составил сорок процентов. Такое удорожание грозило срывом сроков выполнения государственных контрактов и остановки объектов, - сообщил Иван Шмидт на заседании ассоциации РДКС.

Такая ситуация, по мнению министра, возникла из-за того, что некоторые организации не смогли преодолеть кризис, вызванный пандемией. Особенно это коснулось небольших компаний и организаций, ориентированных на иностранную рабочую силу.

- Подорожало все, включая местные материалы - щебень, песок. Годом ранее машина песка стоила пять тысяч, сейчас - восемь тысяч рублей. Однако металл показывает самые удивительные показатели роста стоимости - за полтора года практически в два раза. Специалисты связывают это с двумя факторами: ростом потребления стали в Китае на фоне "пятилетки экологии" и сокращением ее производства в Европе и США - по разным оценкам, на двенадцать-семнадцать процентов, - комментирует ситуацию руководитель компании "МЕТР" Эдуард Ляхов. - Кроме того, прожитый в самоизоляции 2020 год невероятным образом подстегнул рынок частного домостроения. Из-за повышенного спроса на строительство индивидуальных домов отмечается дефицит древесины и ее подорожание на сорок-пятьдесят процентов.

Еще один важный материал для строительной отрасли - бетон. Эксперт отмечает, что производители этого материала также вынуждены поднимать цены. Так, стоимость цемента, инертных материалов, электроэнергии и рабочей силы выросла на десять-сорок процентов. Как следствие, вместо привычных пяти-шести процентов традиционный сезонный рост цен составил двенадцать-пятнадцать процентов, и это на фоне увеличения объемов его производства.

В минпромторге РФ, ФАС России и Национальной ассоциации "Союз производителей бетона" (СПБ) указывают на подорожание услуг перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом строительных материалов, в первую очередь песка и щебня. "Это вызывает серьезную озабоченность у производителей товарного бетона, так как существенно влияет на себестоимость выпускаемой продукции", - отмечено на сайте СПБ.

Директор по маркетингу группы компаний "Дом-Строй" Татьяна Ващенко также отмечает роль транспортной составляющей: с начала этого года цены выросли не только на стройматериалы, но и на ряд транспортных услуг - в частности, на международные перевозки.

- Когда цены растут, у застройщика есть два пути. Первый - в погоне за сохранением стоимости квадратного метра переориентироваться на материалы более низкой ценовой категории, второй - сохранить обещанное качество, - подчеркивает Татьяна Ващенко.

Застройщики на фоне таких трендов оказались между молотом и наковальней.

- Мы фиксируем рост себестоимости строительства жилья по объективным причинам. С другой стороны, наблюдается сокращение реальных доходов населения и ужесточение правил на ипотечном рынке, которое ведет к сокращению спроса. Поэтому девелоперы сейчас попадают в зону существенного риска. Все новые жилые проекты сейчас реализуются при участии банков на условиях проектного финансирования. Возможно, мы будем свидетелями того, когда партнерство между застройщиками и банкирами пройдет первое испытание на устойчивость в масштабах всей страны, - полагает Эдуард Ляхов.

По оценке эксперта, в ближайшие полтора года рост цен на новое жилье замедлится, но незначительно. На вторичном рынке квартиры подорожают теми же темпами, что и новостройки в прошлом году.

- Что существенно снизится, так это количество сделок купли-продажи. Как следствие - и объем работ на новых площадках. При этом значимого снижения цен мы не увидим. А на качественные новостройки с продуманной концепцией и в хороших местах цены продолжат расти как минимум на семь-десять процентов в год, - уверен Эдуард Ляхов.

Тем временем

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минэкономразвития региона рассмотреть возможность оказания господдержки предприятию "Промышленное партнерство "Сибирь-Профиль", которое планирует организовать собственное производство деревянного бруска для каркасов. Компания также намерена приобрести специальные котлы, которые будут работать на отходах производства и отапливать цеха, и перейти на отечественные комплектующие. Все это позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и сохранить конкурентоспособность.