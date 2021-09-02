Суд Барнаула признал информацию на сайте iHerb запрещенной в России

Центральный районный суд города Барнаула признал информацию, размещенную на сайте популярного интернет-магазина iHerb, запрещенной в России.

С иском в суд обратился прокурор Центрального района города Барнаула. Согласно материалам, размещенным на сайте учреждения, заинтересованным лицом в деле также являлась Алтайская региональная общественная организация потребителей "Народный контроль". Общественники утверждали, что интернет-магазин продает лекарственные средства под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат.

Дело рассматривалось несколько месяцев, в результате суд удовлетворил требования прокурора о признании информации запрещенной.

Представители iHerb в России уже заявили, что не согласны с решением суда и считают его чрезмерным. Они утверждают, что на суд оказывалось давление со стороны местных производителей БАДов.

- На наш взгляд, нельзя полностью блокировать важный ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции. Мы будем добиваться справедливого решения в следующей инстанции, - цитирует ТАСС генерального директора iHerb в России Илью Микина.

После вступления решения суда в законную силу, Роскомнадзор может включить iHerb в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России, что приведет к его блокировке.

Это уже не первый случай, когда iHerb пытаются заблокировать в России. В прошлом году Ульяновский областной суд постановил удалить приложение магазина пищевых добавок iHerb из сервисов GooglePlay и AppStore. В феврале этого года Верховный суд РФ признал законной блокировку мобильного приложения сайта из-за реализации небезопасной продукции.