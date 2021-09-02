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02.09.2021 10:05
Рубрика: Власть

У Губернаторского Светленского лицея появилось новое здание

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
В микрорайоне Северный парк Томского района в День знаний открыли новое здание Губернаторского Светленского лицея. До этого образовательное учреждение 25 лет ютилось в небольшом помещении детского сада в поселке Светлый.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как отметил исполняющий обязанности губернатора Анатолий Рожков, в Томской области стало доброй традицией открывать 1 сентября новые современные, просторные, удобные для детей и педагогов школы.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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- В это прекрасное здание переехал один из лучших лицеев страны, который носит статус губернаторского. Глава региона, возглавляющий попечительский совет лицея, принял решение о том, что у лицея будет новый, большой и красивый дом. Так и вышло, - сказал на церемонии открытия Анатолий Рожков. - Позиция губернатора - чтобы во всех новых микрорайонах была создана вся социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники.

Здание для лицея построили в одном из самых динамично развивающихся жилых районов - на левом берегу Томи. Это второй корпус, и уже в этом учебном году здесь сядут за парты 700 детей, в следующем - 1100 школьников.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что группа компаний "Карьероуправление" построила лицей в рекордные сроки. В нем также разместился интернат для обучающихся на 50 мест, созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В поселке Белый Яр Верхнекетского района - столице лесозаготовителей региона - после капремонта распахнула двери школа №1. Она была открыта еще в 30-х годах прошлого века. В октябре 2017-го ее закрыли на капремонт, на который выделили более 550 миллионов рублей. Строители полностью обновили здание, заменив системы отопления, водоснабжения и электроснабжения.

Директор учебного заведения Елена Пешкова рассказала, что в обновленной школе сели за парты 708 учеников, в том числе 86 первоклассников, к работе приступили 49 учителей.

Анатолий Рожков отметил, что благодаря обновленному пищеблоку все учащиеся средней школы №1 в Белом Яру смогут полноценно питаться. А почти 300 учеников начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Но не только средние образовательные учреждения обновлены и модернизированы ко Дню знаний. В Томском техникуме информационных технологий, Томском экономико-промышленном колледже и Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса открылись 12 новых мастерских для обучения студентов самым востребованным на рынке профессиям.

Анатолий Рожков подчеркнул, что губернатор Сергей Жвачкин ставит задачу - последовательно возрождать престиж рабочих профессий. Для этого в регионе проведена перезагрузка всей системы профобразования. В рамках нацпроекта "Образование" в Томской области в 2019-2020 годах в пяти техникумах создано 25 мастерских. В их оснащение за три года вложено 270 миллионов рублей.

Справка "РГ"

В новом учебном году в школах Томской области будут обучаться более 129 тысяч школьников, в том числе 14 тысяч первоклассников, почти шесть тысяч одиннадцатиклассников. В регионе открыты 307 школ и 124 учреждения дополнительного образования. Капремонт выполнен в школе №19 Томска, Суйгинской школе Молчановского района, Белоярской СОШ №1 Верхнекетского района.

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