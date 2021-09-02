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02.09.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

В Барнауле мальчик ушел в школу и пропал

Текст: Никита Зайков

Полиция и волонтеры поисковых отрядов Алтайского края разыскивают 11-летнего школьника, который пропал 1 сентября на территории Барнаула.

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Известно, что он ушел из дома в лицей, где побывал на линейке и на классном часе. Затем, по предварительной информации, ушел гулять с друзьями и больше не возвращался.

- Идут активные розыскные мероприятия, сотрудники полиции предпринимают все для установления местонахождения несовершеннолетнего и возвращения его домой, - отметила представитель краевого ГУ МВД. - Могу добавить, что ранее мальчик неоднократно уходил из дома.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" сообщили приметы пропавшего ребенка: рост 130 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, короткие, глаза серые. Одет в темно-серый свитер, темно-синие брюки, белую рубашку, черные туфли. При себе у мальчика был черный школьный рюкзак.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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