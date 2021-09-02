В Кузбассе проверят информацию об избиении пациента на ИВЛ

В Кузбассе проверяют информацию о жестоком обращении медицинского работника с тяжело больным пациентом.

Об инциденте в отделении реанимации больницы города Прокопьевска стало известно после сообщений в соцсетях. Подписчики опубликовали в местном паблике видеоролик и рассказали, что медсестра била по лицу и обзывала больного, лежащего на аппарате ИВЛ. Впрочем, на самом видео сложно понять, что же происходит в реанимации - оно плохого качества.

- По видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации в настоящий момент проводится внутренняя служебная проверка, - отреагировали на публикацию в администрации ГАУЗ "Прокопьевская городская больница".

Свою проверку по факту случившегося также начнут в правоохранительных органах.