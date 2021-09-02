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02.09.2021 08:56
Рубрика: Общество

В Сибири девушки хотят стать автомеханиками и водителями грузовиков

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 200(8551)
В Новосибирской области с 2015 года стабильно растет число бюджетных мест в организациях среднего профобразования (СПО). В наступившем учебном году их более 11,2 тысячи - на 1 167 больше, чем шесть лет назад. При этом, как отмечают в региональном министерстве образования, наблюдается высокая востребованность обучения рабочим специальностям.
Сегодня девушки готовы работать на СТО и даже крутить баранку грузовика. Фото: Татьяна Кравченко Сегодня девушки готовы работать на СТО и даже крутить баранку грузовика. Фото: Татьяна Кравченко
Сегодня девушки готовы работать на СТО и даже крутить баранку грузовика. Фото: Татьяна Кравченко

- Популярностью пользуются направления подготовки специалистов для СТО, дорожных работ, строительства и содержания аэродромов. Высокий конкурс был на обучение ремонту и обслуживанию автомобилей: одиннадцать человек на место. Особенность нынешней вступительной кампании - к нам активно шли девушки, желающие обучаться и этой специальности, и даже на водителя грузовика, - сообщил директор Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства Иван Сырмолотов.

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Он отметил, что средний проходной балл на дневное отделение подрос - с 3,98 до четырех. В числе абитуриентов - немало выпускников одиннадцатых классов. Ранее в учреждения СПО в основном шли после девяти лет обучения в школе.

Директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер отметил, что за последние два года в учебном заведении открыто порядка 200 новых бюджетных мест, а уровень подготовки студентов заметно повысился. Так, для обучения по направлению "Информационные системы и программирование" нужно было набрать не менее 4,5 балла вместо прежних 3,8.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в этом году наиболее востребованными специальностями у абитуриентов стали "Коммерция" (18 заявлений на одно бюджетное место), "Дизайн" (13), "Графический дизайнер" (8), "Информационные системы и программирование" (в разные колледжи региона подано от 4 до 11 заявлений), "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" (4-7), "Операционная деятельность в логистике" (8 заявлений на одно место). Всего колледжи и техникумы приняли около 27 тысяч заявлений от абитуриентов.

Сергей Федорчук обратил внимание на то, что более семидесяти процентов выпускников новосибирских учреждений СПО устраиваются работать по своим специальностям. Это один из лучших показателей трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в стране.

В министерстве образования региона полагают, что во многом этому способствует ранняя профподготовка. В нынешнем учебном году в области начнут работу 105 центров профильного образования "Точка роста". На базе 42 сельских школ такие центры уже открыты. До 2024-го в рамках проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" будет создано еще 210. На их создание из средств областного бюджета выделено 164 миллиона рублей.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Кроме того, в системе СПО в этом году создадут двенадцать мастерских по востребованным специальностям. Из средств федерального бюджета для этого привлекут свыше 115 миллионов рублей. Всего с 2019 года в регионе организовано 24 мастерских, общие затраты составили 281 миллион рублей.

Так, Татарскому политехническому колледжу на эти цели выделено 39,5 миллиона рублей федеральных и 14,5 миллиона областных средств на создание мастерских по компетенциям "Агрономия", "Сити-фермерство", "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", "Промышленное садоводство".

На встрече с представителями образовательного учреждения губернатор Андрей Травников поручил наладить взаимодействие с руководителями соседних хозяйств.

- Необходимо понять, каких специалистов хозяйствам не хватает, кого вы можете им предложить, на каких условиях этих специалистов готовы пригласить, - отметил глава региона.

Между тем

В вузах Новосибирской области в этом году открыто 14,8 тысячи бюджетных мест для абитуриентов, что на 824 (или 5,5 процента) больше, чем в 2020-м. Новые места получили в основном направления, связанные с образованием и преподавательской деятельностью, информатикой, математикой, электроникой и системами связи. Вузами-лидерами по этому показателю стали Новосибирский государственный, технический и педагогический университеты. В целом доля технических специальностей в общем числе бюджетных мест составляет 61 процент, 27 процентов пришлось на гуманитарные специальности, 12 - естественно-научные.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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