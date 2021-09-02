В Томской области создадут первый в России технологический полигон для тестирования и внедрения передовых инструментов поиска запасов доюрского комплекса Западной Сибири.

Проект назвали "Палеозой". В регионе ключевыми его участниками являются "Газпромнефть-Восток" и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). Проект был представлен в экспозиции "Большая Сибирь" на ПМЭФ. Там же председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорились о создании в регионе технологического полигона по поиску "трудной" нефти.

С "Палеозоем" связывают перспективы развития нефтедобычи не только в Томской области, но и в других сибирских регионах. Планируется, что в 2024-2025 годах технология будет тиражирована для изучения и освоения палеозойских ресурсов в ХМАО и ЯНАО.

В Томском политехе на форуме молодых ученых U-NOVUS-2021 представители профильных министерств, администрации области, бизнеса и науки обсудили развитие проекта. Как сообщил замдиректора департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России Максим Киржиманов, планируется внести изменения в закон "О недрах", которые бы обеспечили возможности для создания и эксплуатации полигонов разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ. Следующим шагом должно стать формирование полигонов и консорциумов для работы с ними. В рамках развития "Палеозоя" речь идет также о создании СП, которое будет оказывать нефтесервисные услуги.

"В "Палеозое" ключевую, интегрирующую роль играет Томский политех. Вокруг него складывается целая экосистема разного рода инициативных образовательных, научно-исследовательских проектов со всеми участниками", - отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич. Как уточнили в ТПУ, на технологическом полигоне планируется отработать как технологии поиска и добычи, так и технологии, способствующие уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу - декарбонизации. Это позволит сократить на треть объемы углекислого газа, выделяемого при добыче полезных ископаемых, в том числе "трудной" нефти.

Разведанные запасы палеозойской нефти в Западной Сибири составляют более 26 миллиардов тонн

Для проекта "Палеозой" был внедрен цифровой сервис обмена файлами "Комната данных", благодаря чему сокращается время "общения" между участниками. "Коллеги выложили в "комнате" информацию о результатах исследований, мы объединили ее со своим материалом и в итоге получили более точную картину строения палеозоя. В будущем это поможет выявлять участки горных пород с высокой долей содержания нефти и газа", - рассказал инженер-исследователь лаборатории геологии ТПУ Дмитрий Коношонкин.

В дальнейшем на базе ТПУ планируется развивать цифровую платформу "Палеозоя" - инновационное решение, включающее виртуальную модель полигона, единую и доступную онлайн-базу данных по исследованиям и опытно-промышленным испытаниям.