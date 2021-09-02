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02.09.2021 13:34
Рубрика: Происшествия

Житель Кузбасса из ревности зарезал сожительницу и ее детей

Текст: Наталья Граф

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 28-летней женщины и ее детей в поселке Яшкино Кемеровской области.

Фото: СУ СКР по Новосибирской области
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Тела местной жительницы, ее 9-летнего сына и 7-летней дочки были обнаружены 1 сентября в одной из квартир дома № 2 на Ленинской улице. Известно, что девочка училась в школе, а мальчик в интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. На праздничные линейки, посвященные началу учебного года, они не пришли.

Оказалось, что тела убитых с ножевыми ранениями пролежали в квартире более недели.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний сожитель погибшей. Следователи считают, что он мог расправиться с гражданской супругой из ревности.

- Уголовное дело возбуждено статье 105 УК РФ, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза

Выясняются все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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