Житель Кузбасса из ревности зарезал сожительницу и ее детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 28-летней женщины и ее детей в поселке Яшкино Кемеровской области.

Тела местной жительницы, ее 9-летнего сына и 7-летней дочки были обнаружены 1 сентября в одной из квартир дома № 2 на Ленинской улице. Известно, что девочка училась в школе, а мальчик в интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. На праздничные линейки, посвященные началу учебного года, они не пришли.

Оказалось, что тела убитых с ножевыми ранениями пролежали в квартире более недели.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний сожитель погибшей. Следователи считают, что он мог расправиться с гражданской супругой из ревности.

- Уголовное дело возбуждено статье 105 УК РФ, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза

Выясняются все обстоятельства случившегося.