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02.09.2021 21:34
Рубрика: Происшествия

Девушка разместила в Cети данные чужих анализов и попала под суд

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Череповец)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Следственный комитет по Вологодской области завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Череповца. Девушку обвиняют в том, что она без согласия своего парня выложила в интернет результаты его медицинских анализов.

Что это были за анализы, в региональном СК тактично не разглашают, но отмечают: девушка обнародовала медицинские документы, чтобы унизить честь и достоинство молодого человека в глазах окружающих. Доказательств собрано достаточно - ей грозят штраф до 200 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ и исправительные работы сроком до года. Также она может быть арестована на срок до четырех месяцев или до двух лет провести в заключении.

В Вологодской области на охоте погиб 11-летний мальчик

Уголовное преследование за публикацию данных медицинских анализов в российской следственной практике встречается крайне редко. В основном по статье, защищающей неприкосновенность частной жизни, судят тех, кто выкладывает в интернет чужие интимные фотографии. Например, в Вологодской области осудили девушку, которая, изучая телефон своего парня, нашла там обнаженные фотографии другой барышни. Снимки были сделаны давно, и у этой дамы уже были новые отношения. Но жительница Тотьмы так возмутилась, что отправила парню своей соперницы обнаженную фотографию его пассии. В итоге девушку приговорили к трем месяцам исправительных работ.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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