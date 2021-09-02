В Калининграде детям до 14 лет запретили ходить в общепит без взрослых

В Калининградской области с 1 сентября запрещено нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях предприятий общественного питания и в торговых центрах.

Соответствующее постановление подписано губернатором региона. Этим же постановлением снимается введенный в июле запрет на посещение детьми, не достигшими 14 лет, без сопровождения взрослых магазинов, а также кинотеатров, театров, филармонии и концертных залов.

Тогда во время летних каникул власти рассчитывали ограничить распространение инфекции среди детей, так как они являются сейчас частыми источниками заражения в семейных очагах, зачастую пренебрегая санитарными ограничениями (ношение масок и прочее), пояснял губернатор Антон Алиханов.

Этой же цели служат и новые ограничения, призванные исключить для подростков возможность собираться компаниями в закрытых помещениях, которые становятся популярнее с наступлением осени, в холодную дождливую погоду.