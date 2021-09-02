В Ленобласти гангстер вынес из банка 1,4 миллиона рублей

В городе Кудрово Ленинградской области неизвестный ограбил отделение банка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, гангстер ворвался в банк с пистолетом. ТАСС, ориентируясь на данные своего источника в правоохранительных органах, отмечает, что нападавший также заявил о наличии у него гранаты.

Мужчина потребовал от сотрудницы банка отдать ему наличность. В кассе набралось 1,4 миллиона рублей.

Получив деньги, мужчина скрылся, сейчас сотрудники полиции ведут его розыск и устанавливают все обстоятельства случившегося.