В Петербурге задержали дебоширов, устроивших стрельбу в автобусе

В Петербурге четверо пассажиров рейсового автобуса отказались платить за проезд и устроили стрельбу из газового пистолета в салоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратилась кондуктор автобуса, она рассказала, что после выстрела молодые люди выбежали из салона.

Полицейские успели задержать трех человек, самому старшему из них 20 лет, самому юному - 17. Выяснилось, что выстрелил из газового пистолета именно несовершеннолетний. Свой поступок он объяснил тем, что обиделся на кондуктора.

На всех задержанных полицейские составили протоколы о мелком хулиганстве. Четвертого участника дебоша пока ищут.