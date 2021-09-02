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02.09.2021 11:13
Рубрика: Происшествия

На Кубани в городе Апшеронске после мощного ливня ввели режим ЧС

Текст: Александр Ершов
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани

С шести часов утра второго сентября в городе Апшеронске, на который минувшей ночью обрушился мощный ливень, введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Елизавета Тихомирова/ТАСС
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В Апшеронском районе выпал 51 миллиметр осадков. По уточненным данным ведомства спасателей, было подтоплено 217 придомовых территорий и 110 частных домов (в основном низменных участков на территории Апшеронска), куда вода зашла до отметки от 5 до 40 сантиметров. В них проживает 260 человек, в том числе 54 ребенка.

Социально значимых объектов в зоне подтопления не оказалось. Эвакуация населения не проводилась. На базе Дома культуры Апшеронска развернут пункт временного размещения вместимостью 120 человек.

На настоящий момент освобождено от воды 99 придомовых территорий, в том числе 59 частных домов. Работы по откачке воды продолжаются. Подтоплены 118 придомовых территорий, в том числе 51 частный дом.

На месте происшествия работают сотрудники оперативной группы Апшеронского пожарно-спасательного гарнизона.

Так, ГУ МЧС по региону напоминает, что на предстоящие сутки циклон продолжит оказывать основное воздействие на Черноморское побережье (за 24 часа ожидается до 80 мм осадков, ветер порывами до 15 м/с). До третьего сентября включительно действует экстренное предупреждение по обильному выпадению осадков.

В главном управлении ведомства действует оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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