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02.09.2021 01:15
Рубрика: Происшествия

На Кубани мощный ливень затопил 40-тысячный город Апшеронск

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани

После сильнейшего ливня, обрушившегося вечером в среду на расположенный в предгорье кубанский город Апшеронск, под водой оказались его многие улицы (особенно низменные участки территорий). По уточненной информации ГУ МЧС по краю, сейчас в райцентре подтоплено 171 придомовая территория, в том числе вода зашла в 82 частных дома.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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Как рассказали в пресс-службе ведомства, с них проводится откачка воды. Приступили к работе комиссии по обследованию территорий. В настоящий момент осадки прекратились.

Сообщается, что эвакуация населения не проводилась. На случай непредвиденного развития ситуации на базе местного Дома культуры уже развернут пункт временного размещения на 120 человек.

К ликвидации привлечено 35 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники, а также сотрудники городских и районных экстренных служб. Ситуация находится на контроле спасателей.

Районный город Апшеронск, в котором проживают более 40 тысяч человек, находится примерно в 100 километрах от Краснодара на северном склоне Главного Кавказского хребта, в долине реки Пшеха (левый приток реки Белая). В последние годы муниципалитет регулярно подвергаются серьезным ударам стихии. Особенно разрушительным оказалось наводнение, случившееся в конце октября 2018 года. Тогда погибли четыре человека, а руководители района были уволены и попали под следствие.

Кстати, 27 августа 2021 года у Апшеронска появился новый руководитель - в должность главы городского поселения официально вступил Александр Курганова.

В ГУ МЧС по региону также напомнили, что на территории Краснодарского края действуют сразу четыре экстренны предупреждений, связанные с сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных явлений, формированием смерчей над морем, а также высокой пожарной опасностью.

Тем временем

МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности и правила дорожного движения.

Единый телефон пожарных и спасателей "01", с мобильных "101".

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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