На Кубани возбудили второе дело по факту гибели людей во время паводка

Следователи возбудили второе уголовное дело по факту гибели жителей Краснодарского края во время паводка по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным правоохранителей, на этот раз речь идет о четырех жертвах стихии в Апшеронском районе Кубани.

- Выпадение обильных осадков и резкое ухудшение погодных условий привели к обнаружению в городе Хадыженке в своем доме тела 68-летнего мужчины. Позже в станице Кабардинской Апшеронского района в своих домах были найдены тела 74 и 68-летнего мужчин, а также 86-летней женщины. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть граждан наступила в результате асфиксии при утоплении в воде, - рассказали "РГ" в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писала ранее "РГ", первое уголовное дело после ЧС в регионе было возбуждено после обнаружения двух тел в Туапсинском районе - 71-летней женщины и 81-летнего мужчины.

Напомним, в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. Непогода обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также несколько районов Сочи. Всего в результате паводка погибли шесть человек, 13 пострадали.