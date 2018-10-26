Число погибших от стихии на Кубани выросло до шести человек

Число жертв паводка в Краснодарском крае увеличилось до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального министра ГО и ЧС Сергя Капустина.

Ранее "РГ" сообщала о двух жертвах стихии, также было известно что потеряна с 67-летней женщиной.

Паводки в регионе привели к сильнейшим подтоплениям. Пострадали дороги, железнодорожные пути и дома. Самый сильный удар пришелся на Туапсинский район. Там подтоплено более 800 домов и потеряно железнодорожное сообщение, в районе был объявлен режим ЧС.