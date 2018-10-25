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25.10.2018 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани из-за подтоплений задержано 15 поездов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани из-за сильных ливней и подтоплений железных дорог задерживаются 15 поездов, направлявшиеся в Сочи и Туапсе или из черноморских городов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Северо-Кавказской железной дороги.

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Всего по состоянию на 6.00 утра 25 октября были задержаны поезда: № 242 Адлер - Иркутск; № 344 Адлер - Челябинск; № 84 Адлер - Москва; № 140 Адлер - Новосибирск; № 680 Адлер - Владикавказ; № 14 Адлер - Саратов; № 36 Адлер - Санкт-Петербург; № 642 Адлер - Ростов-на-Дону; № 104 Адлер - Москва; № 354 Адлер - Пермь; № 803 Краснодар - Имеретинский курорт; № 808 Ростов - Туапсе; № 812 Адлер - Майкоп; № 813 Майкоп - Адлер; № 816 Роза Хутор - Краснодар.

Кроме этого, пассажирам электричек "Ласточка" № 803 и № 801, которые курсировали между Сочи и Краснодаром, предоставили спальные места в поездах № 127 Красноярск - Адлер. Пассажиров "Ласточки" № 816 пересадили в поезд № 14 Адлер - Саратов. Все люди из задержанных поездов обеспечиваются питанием и бутилированной водой, - заверили в управлении Северо-Кавказской железной дороги.

Со станций Туапсе и Горячий Ключ организована перевозка пассажиров автобусами, чтобы затем они могли пересесть на поезда и двигаться до станций назначения.

"РЖД продолжает работы по восстановлению инфраструктуры на участке Туапсе - Кривенковская, подтопленном в результате обильных ливней на территории Краснодарского региона, - сообщили в пресс-службе СКЖД. - Для ликвидации последствий непогоды задействованы более 200 железнодорожников и более 10 единиц спецтехники".

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Как ранее уже писала "РГ", В Краснодарском крае под удар стихии попали 25 населенных пунктов: 19 в Туапсинском районе и шесть в Апшеронском. Эвакуация понадобилась 362 жителям.

Сейчас все еще подтоплена проезжая часть автомобильной дороги регионального значения Туапсе - Апшеронск. Также из-за схода селей нарушено железнодорожное сообщение в Туапсинском районе.

Непогода стала причиной и аварий на энергосетях, в результате без света оказались девять населенных пунктов. В настоящее время на месте работает девять аварийно-восстановительных бригад.

Также нарушено газоснабжение на территории города Сочи и в Туапсинском районе.    

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