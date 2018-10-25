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25.10.2018 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туапсе во время разгула стихии пропала 67-летняя женщина

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Полицейские Туапсе, который накануне подвергся сильнейшему удару стихии, приступили к поиску пропавшей 67-летней женщины.

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По информации пресс-службы полиции Кубани, в дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району от родственников поступило сообщение о том, что в связи с плохими погодными условиями и поднятием воды в реках "была утеряна связь с Шульгиной Ниной Никитичной, 1951 года рождения, местонахождение которой до настоящего времени не установлено".

Сотрудниками полиции организованы необходимые поисковые мероприятия.

Кстати

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, правоохранители просят сообщать по телефонам дежурной части ОМВД России по Туапсинскому району: 102 и 8 (86167) 2-28-40 или любому сотруднику полиции.

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