В Туапсе во время разгула стихии пропала 67-летняя женщина

Полицейские Туапсе, который накануне подвергся сильнейшему удару стихии, приступили к поиску пропавшей 67-летней женщины.

По информации пресс-службы полиции Кубани, в дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району от родственников поступило сообщение о том, что в связи с плохими погодными условиями и поднятием воды в реках "была утеряна связь с Шульгиной Ниной Никитичной, 1951 года рождения, местонахождение которой до настоящего времени не установлено".

Сотрудниками полиции организованы необходимые поисковые мероприятия.

Кстати



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, правоохранители просят сообщать по телефонам дежурной части ОМВД России по Туапсинскому району: 102 и 8 (86167) 2-28-40 или любому сотруднику полиции.