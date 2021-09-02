В Сочи проверят поездку блогера, примотанного скотчем к мчащейся иномарке

В Сочи правоохранители заинтересовались инцидентом, когда по дороге на высокой скорости ехал Chevrolet Camaro, к которому с помощью скотча и ремней снаружи был прикреплен человек. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы сочинского УВД, полицейские начали проверку.

Сейчас проверяются данные автомобиля, чтобы установить его владельца. Видеозапись с примотанным к автомобилю блогером разошлось по социальным сетям 1 сентября, сначала ее выложил сам любитель острых ощущений. При это автомобиль несся по трассе на скорости свыше 100 километров в час.

За перевозку людей вне кабины автомобиля блогерам грозит лишь штраф в тысячу рублей по статье 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей". Однако водитель также нарушил скоростной режим и, возможно, другие правила ПДД.