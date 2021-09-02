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02.09.2021 08:30

"Россети Юг" инвестирует в развитие энергокомплекса 4 миллиарда рублей

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В рамках инвестиционной программы на строительство и реконструкцию энергообъектов "Россети Юг" планирует направить во втором полугодии 2021 года свыше 4 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на строительство более 300 километров линий электропередачи (ЛЭП) и подстанций общей мощностью 325 МВА.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Наибольший объем инвестиций планируется направить в энергокомплексы Волгоградской и Ростовской областей - 1,12 миллиарда рублей и более 1,8 миллиарда рублей соответственно. В частности, в Волгоградской области будут введены в эксплуатацию подстанция 110 кВ "Слюсарево" вместе с ведущей к ней линией электропередачи протяженностью почти 17 километров. Они обеспечат передачу мощности от первого в области ветропарка.

Фото: iStock
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Всего в регионе во втором полугодии будет построено 137 километров ЛЭП и введено в строй 136 МВА трансформаторной мощности. В инвестиционную программу в Ростовской области на второе полугодие входит строительство подстанции "Полевая" с двумя воздушными линиями 110 кВ. Объект построен для подключения к сетям ветрогенераторов Марченковской ВЭС. Кроме этого, на Дону построят 84 километра ЛЭП и введут в эксплуатацию 175 МВА трансформаторной мощности.

Активными темпами идет реализация инвестиционной программы по строительству объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории. Так, во втором полугодии на эти цели будет направлено 349 миллионов рублей. Для выполнения обязательств компании по заявкам льготников будет построено свыше 150 километров линий электропередачи и обеспечено 9 МВА трансформаторной мощности.

Реализация инвестиционной программы "Россети Юг" обеспечивает надежное электроснабжение потребителей и создает необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям на всей территории ответственности компании.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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