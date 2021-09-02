Ростовские врачи спасли зрение мальчику, глаз которого повредила крыса

Офтальмологи городской больницы скорой помощи Ростова-на-Дону спасли зрение семилетнему ребенку, глаз которого пострадал из-за резкого движения домашней любимицы - декоративной крысы.

Дома у мальчика живут две совершенно безобидные крысы. Они настолько дружелюбны, что их сейчас заводят многие. А в тот день... Пока старшая сестра чистила клетку, животные резвились в диванных подушках. Ребенок решил на них посмотреть. В это время одна из крыс резко подпрыгнула вверх и - ткнулась острым носом ребенку в глаз. Медики диагностировали проникающее ранение глаза с поражением роговицы и выпадением радужной оболочки. Заведующая офтальмологическим отделением Ирина Шангичева провела операцию юному пациенту. Сейчас его зрение вне опасности.

- В последнее время к нам нередко поступают и взрослые, и дети, получившие травмы глаз во время игр с домашними питомцами. Даже если кошки, собаки, декоративные крысы вовсе не агрессивные и ласковые, иногда одно неосторожное движение во время забав с ними может причинить большой вред. Если травмирован глаз, надо немедленно обратиться за медицинской помощью, - подчеркнула Ирина Шангичева.

Примечательно, что накануне в это же отделение поступила четырехлетняя девочка. Офтальмологи извлекли из ее глаза частичку металлической стружки. В семье маленькой пациентки очень удивились и стали гадать, каким же образом она туда попала. Выяснилось, что девочка играла с пушистым домашним котом, который частенько любит захаживать в гости к соседям, где идет ремонт. Там что-то пилили ножовкой по металлу. Получается, кот на своей шерсти принес едва заметные металлические частички домой, и одна из них во время игры попала ребенку в глаз.