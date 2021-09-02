В Адыгее обсудили использование инструментов ФАС для развития конкуренции

Сегодня в Доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов приветствовал участников семинара-совещания для руководителей территориальных органов ФАС России, расположенных в Южном федеральном округе. Участие в нем принимают заместитель руководителя ФАС России Нелли Галимханова, представители структурных подразделений федерального ведомства.

В ходе двухдневного мероприятия представители федерального и региональных органов ФАС обсудят вопросы: применения законодательства о контрактной системе; практики выявления и квалификации антиконкурентных соглашений; субсидирования в агропромышленном комплексе; внедрения антимонопольного комплекса органами государственной власти и местного самоуправления; технологического присоединения к сетям газо- и электроснабжения.

Обращаясь к участникам совещания, глава Адыгеи отметил важность взаимодействия органов исполнительной власти и ФАС для исполнения указа и поручений президента страны по развитию конкурентной среды. С этой целью в республике успешно реализуются мероприятия подписанного в 2018 году соглашения о сотрудничестве между ФАС и Кабинетом министров РА.

По информации руководителя Адыгейского УФАС России Аслана Хапачева, в прошлом году в республике обеспечены плановые значения почти по всем ключевым показателям развития конкуренции в отраслях экономики по 33 товарным рынкам региона. В нынешнем году рисков неисполнения показателей нет.

Глава Адыгеи также указал на актуальность обсуждаемых на совещании вопросов, которые напрямую влияют на преодоление последствий пандемии и обеспечение стабильного роста экономики в регионах. По словам Мурата Кумпилова, все вопросы, которые решает ФАС, напрямую влияют на успешное развитие территорий.

"В прошлом году мы не допустили серьезного спада в экономике Адыгеи. Главное - не просто сохранить достигнутое, но и продолжать увеличивать темпы роста. Добиться желаемого нам позволит высокий уровень конкуренции в регионе. Здоровая конкурентная среда больше мотивирует предпринимателей развиваться, выходить на новый уровень. А значит, повышается производительность труда, развиваются инновации", - отметил глава РА.

Мурат Кумпилов также поблагодарил руководство ФАС России во главе с Максимом Шаскольским за сотрудничество и поддержку в решении насущных вопросов республики и проинформировал собравшихся об основных направлениях Стратегии социально-экономического развития РА.

Одним из них является туризм. В настоящее время турпоток в республику составляет более 500 тысяч отдыхающих в год, что превышает число местных жителей. Однако потенциал отрасли намного выше, раскрыть его планируется за счет создания к 2024 году горнолыжного курорта. Еще одной точкой роста является индустриальный парк, который строится в активно развивающемся Тахтамукайском районе, недалеко от Краснодара. Заинтересованность предпринимателей в создании парка очевидна - уже есть около 30 горячих предложений от потенциальных резидентов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что эти два крупных проекта позволят полностью изменить структуру ВРП. Кроме того, в сельском хозяйстве, которое является ведущей отраслью региона, идет постепенный переход от зернового к плодово-ягодному производству - более рентабельному. По мнению руководителя республики, все это существенно повлияет на производительность труда, повышение уровня жизни жителей республики.

"Повторю, нам необходимо добиться роста экономики, улучшить качество жизни людей. Достичь положительных результатов можно только вместе, в партнерстве, объединив усилия всех задействованных сторон, вырабатывая подходы к решению стоящих задач", - отметил Мурат Кумпилов.