В Анапе найденная на свалке рука вывела оперативников на убийцу

На свалке в хуторе Воскресенский, который входит в муниципальное образование города-курорта Анапа, один из работников случайно обнаружил человеческую руку. О страшной находке мужчина сразу сообщил в полицию.

Специалисты быстро установили, что рука отрезана не хирургом и передали материалы дела в Следственный комитет, где завели уголовное дело по статье "Убийство". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, полицейским удалось отыскать предполагаемого преступника, он уже во всем сознался.

- Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю с коллегами из Анапы изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе места проживания предполагаемой жертвы, а также провели ряд специальных технических мероприятий. В результате поквартирного обхода оперативники установили, что женщина вела асоциальный образ жизни, проживала с 45-летним сожителем, - говорится в сообщении ведомства.

Оказалось, что мужчину даже не нужно задерживать, он уже находился под стражей за мелкое хулиганство. Когда оперативники пришли к нему с вопросами, он во всем сознался. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия. Останки убитой женщины пока найти не удалось.