В Астрахани после сильного ливня затопило улицы и дороги

Около 30 единиц спецтранспорта задействовали в Астрахани для ликвидации последствий грозового ливня, обрушившегося утром на город. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Продолжавшийся больше двух часов сильный дождь заполнил водой улицы и автомобильные дороги, в нескольких домах отключили электроэнергию.

Возле одной из школ затопило ливневку, что привело к прорыву канализации в учебном заведении. В настоящее время авария устранена.

Как сообщили в управлении МЧС по области, сильный дождь с грозой ожидается в течение всего дня, а также в ночь на 3 сентября.