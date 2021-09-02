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02.09.2021 19:36
Рубрика: Происшествия

В Крыму подросток поджег своего товарища

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Сотрудники Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю проверят сообщения СМИ о причинении подростку ожогов его сверстником. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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При мониторинге соцсетей правоохранители узнали, что на 15-летнего жителя села Денисовка Симферопольского района товарищ выплеснул горючую смесь из подожженной бутылки. Юноша с поражением 45 процентов тела госпитализирован, его состояние медики считают стабильным. Следователи установили, что инцидент произошел 31 августа, когда несовершеннолетние на территории частного дома в Денисовке ремонтировали мопед.

Следствие намерено установить все обстоятельства травмирования юноши, оценить обстановку в его семье и по результатам проверки принять соответствующее процессуальное решение.

Также условия проживания, обучения подростков и иные данные о них проверит прокуратура Симферопольского района. Старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк сообщила, что в надзорном ведомстве дадут оценку тому, насколько полно в отношении подростков свои законные обязанности исполняли их родители, сотрудники образовательных учреждений, в которых дети обучаются, и органы опеки и попечительства. Кроме того, правоохранители проверят допуск юношей к управлению мопеда и его обслуживанию.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заключила Бирюк.

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