В Севастополе запустили мобильное приложение для туристов

Новости

Захарова призвала ввести эмбарго на поставки оружия Украине 18:29
Банк России представил три альтернативных сценария развития экономики 18:19
Захарова оценила возможность признания Москвой властей в Афганистане 18:17
Володин назвал полезным опытом для РФ решение Южной Кореи по Apple и Google 18:16
Домашний арест Медведчуку продлили до 31 октября 18:00
Госдеп выделил Украине 45 миллионов долларов гуманитарной помощи 17:59
Тюремщик из Гуантанамо признался, что пытал заключенных 17:55
Эксперты подтвердили прогресс в реализации плана по стресс-тестам БелАЭС 17:53
Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности 17:41
Мосгорсуд вернул на пересмотр дело осужденных за взятку следователей СКР 17:22
Вратарь "Ростова" Песьяков покинул расположение сборной России 17:21
WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро 17:05
Samsung представила новую камеру для смартфонов 17:01
Президент Польши ввел режим ЧП на границе с Беларусью 16:59
ЦБ спрогнозировал, когда ждать снижения инфляции в России 16:42
Вратарь Крицюк перешел в "Зенит" 16:27
Си Цзиньпин: В Китае создадут Пекинскую фондовую биржу 16:26
"Людей жалко": Мантуров оценил возможность появления электросамоката Aurus 16:24
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19 16:18
Мантуров не исключил возможность выдачи льготных автокредитов учителям 16:16
На полях ВЭФ прошла российско-монгольская историческая конференция 16:03
Тепло вернется в Москву на следующей неделе 15:54
Министр транспорта: Авиакомпании могут не успеть освоить дополнительные субсидии 15:52
Собянин: Масштабная программа по реконструкции поликлиник в столице продолжается 15:48
Песков оценил шансы на саммит президентов России и Украины 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 18:40
Рубрика: Экономика

В Севастополе запустили мобильное приложение для туристов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе заработала мобильная платформа "Мой Севастополь", которая позволяет строить туристические маршруты по городу, узнавать об интересных местах и событиях. Об этом журналистам сегодня рассказала вице-губернатор города Мария Литовко.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

- Идея платформы возникла из отзывов туристов. Не хватало инструмента, который позволил бы строить маршруты и самостоятельно знакомиться с городом без экскурсовода, - сообщила Литовко.

Фото: Мария Орлова/РГ
Крым с начала года посетили свыше семи миллионов туристов

В августе этого года платформа проходила тестирование, а сейчас ее открыли для общего доступа. Она создана по технологии PWA - прогрессивного веб-приложения. Это веб-сайт, который на мобильном устройстве работает как приложение, его не надо отдельно загружать и устанавливать на телефон или планшет. Платформа доступна по адресу sevastravel.ru.

Она позволяет подобрать маршрут в зависимости от интересов, способа передвижения, длительности. Содержит краткую информацию о достопримечательностях на маршруте, времени работы, стоимости билетов, а также подробное описание объектов, историческую справку. Для некоторых маршрутов уже готовы аудиогиды.

- Из-за санкционного режима популярные приложения, которыми пользуются путешественники всего мира, в Севастополе не работают, - говорит Литовко. - При этом многие туристы до сих пор полагают, что Севастополь - это город одного дня, и не знают о наших туристических возможностях. Перед нами стояла задача показать все направления - не только военно-историческую тематику, но и природные памятники, винный туризм и многое другое.

Платформу будут дополнять новыми точками и маршрутами. До конца года в ней появятся отели и рестораны Севастополя, а также контакты турфирм и аттестованных экскурсоводов. Для бизнеса участие в проекте станет бесплатным, но придется придерживаться определенного уровня качества, которое закрепят в соглашении. Будет постоянно обновляться афиша и информация о событиях.

- Хотелось бы, чтобы платформа стала карманным гидом не только для туристов, но и для горожан, - добавила Литовко. - Она поможет решить, что делать в выходные, увидеть что-то новенькое.

В дальнейшем на платформе "Мой Севастополь" появится возможность бронирования отелей. Для этого планируют подключить один из российских сервисов онлайн-бронирования, который будет работать в Крыму без сбоев. На платформе также есть обратная связь: можно оставить комментарии, предложения, а также задать вопрос консультантам Туристско-информационного центра Севастополя, которые находятся на связи с 8 утра до 8 вечера.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке
Мишустин: Человек не должен догонять технологии
МЧС обнаружило атомный реактор первого советского атомного ракетоносца К-19
Эффективность "Спутника V" против всех известных штаммов составила 94,8%
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии