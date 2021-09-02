В Севастополе запустили мобильное приложение для туристов

В Севастополе заработала мобильная платформа "Мой Севастополь", которая позволяет строить туристические маршруты по городу, узнавать об интересных местах и событиях. Об этом журналистам сегодня рассказала вице-губернатор города Мария Литовко.

- Идея платформы возникла из отзывов туристов. Не хватало инструмента, который позволил бы строить маршруты и самостоятельно знакомиться с городом без экскурсовода, - сообщила Литовко.

В августе этого года платформа проходила тестирование, а сейчас ее открыли для общего доступа. Она создана по технологии PWA - прогрессивного веб-приложения. Это веб-сайт, который на мобильном устройстве работает как приложение, его не надо отдельно загружать и устанавливать на телефон или планшет. Платформа доступна по адресу sevastravel.ru.

Она позволяет подобрать маршрут в зависимости от интересов, способа передвижения, длительности. Содержит краткую информацию о достопримечательностях на маршруте, времени работы, стоимости билетов, а также подробное описание объектов, историческую справку. Для некоторых маршрутов уже готовы аудиогиды.

- Из-за санкционного режима популярные приложения, которыми пользуются путешественники всего мира, в Севастополе не работают, - говорит Литовко. - При этом многие туристы до сих пор полагают, что Севастополь - это город одного дня, и не знают о наших туристических возможностях. Перед нами стояла задача показать все направления - не только военно-историческую тематику, но и природные памятники, винный туризм и многое другое.

Платформу будут дополнять новыми точками и маршрутами. До конца года в ней появятся отели и рестораны Севастополя, а также контакты турфирм и аттестованных экскурсоводов. Для бизнеса участие в проекте станет бесплатным, но придется придерживаться определенного уровня качества, которое закрепят в соглашении. Будет постоянно обновляться афиша и информация о событиях.

- Хотелось бы, чтобы платформа стала карманным гидом не только для туристов, но и для горожан, - добавила Литовко. - Она поможет решить, что делать в выходные, увидеть что-то новенькое.

В дальнейшем на платформе "Мой Севастополь" появится возможность бронирования отелей. Для этого планируют подключить один из российских сервисов онлайн-бронирования, который будет работать в Крыму без сбоев. На платформе также есть обратная связь: можно оставить комментарии, предложения, а также задать вопрос консультантам Туристско-информационного центра Севастополя, которые находятся на связи с 8 утра до 8 вечера.