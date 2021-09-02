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02.09.2021 21:25
Рубрика: Экономика

В Сочи круизный лайнер с туристами четвертые сутки не может выйти в море

Текст: Юрий Гень ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
В морском порту Сочи разворачивается настоящая курортная драма: пассажиры популярного и широко разрекламированного лайнера "Князь Владимир" оказались в настоящей ловушке. Судно еще в начале недели должно было отправиться в круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи, но до сих пор стоит у причала. Между тем на его борту находятся почти три сотни туристов и еще 260 членов экипажа.
Пассажиры "Князя Владимира" вместо веселого круиза вынуждены находиться на отдаленном причале морского вокзала Сочи. Фото: Владимир Аносов Пассажиры "Князя Владимира" вместо веселого круиза вынуждены находиться на отдаленном причале морского вокзала Сочи. Фото: Владимир Аносов
Пассажиры "Князя Владимира" вместо веселого круиза вынуждены находиться на отдаленном причале морского вокзала Сочи. Фото: Владимир Аносов

Корреспонденты "РГ" побывали на месте события, пообщались с пассажирами и персоналом лайнера и попытались разобраться в ситуации.

Фото: vk.com/Роман Иванов
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Сейчас большой бело-голубой круизный лайнер, на борту которого есть три бассейна, два ресторана, кинотеатр, бары, дискотека и концертная площадка, находится в сочинском морпорту, отгороженный от остального мира высоким металлическим забором. Попасть сюда по специальному пропуску могут только члены экипажа или пассажиры, купившие билет.

По данным Южной транспортной прокуратуры, на борту проводится проверка соблюдения прав пассажиров и обстоятельств, по которым "Князь Владимир" не может выйти в море. Больше надзорное ведомство ничего не сообщает. Но из источников в Роспотребнадзоре и компании "Черноморские круизы", которая является оператором судна, известно, что причиной, по которой лайнер не выпускают в море, является отсутствие медицинской лицензии на осуществление деятельности. Как выяснилось, она была отобрана надзорным ведомством, или компания по каким-то причинам не успела ее продлить.

Точно пока никто не может объяснить происходящее. Очевидным же фактом на данный момент является то, что более 300 туристов из многих российских регионов, мечтавшие получить удовольствие от увлекательного путешествия, в своих иллюминаторах наблюдают одну и ту же картину: одинокий причал с видом на город-курорт. На входе в морской вокзал Сочи корреспонденты "РГ" пообщались с некоторыми из них, а также с членами экипажа.

- Мы приехали из Нижнего Новгорода, - рассказывает пожилая пара Александр и Елена Валагины. - И сейчас живем в этом лайнере как в гостинице. Там проживание, питание и экскурсии по Сочи и в горах. Но мы совсем не этого хотели. А если уедем, то много потеряем - авиабилеты ведь сюда и обратно были приобретены заранее. Покупка круизного тура на двоих на лайнер обошлась нам в 77 тысяч рублей. А вместе с авиаперелетом из Нижнего Новгорода и другими расходами вышло порядка 150 тысяч.

Фото: Елизавета Тихомирова/ТАСС
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По словам туристов, администрация круизного лайнера предложила пассажирам, которые уедут, сохранить билеты на следующий год - чтобы в новом сезоне они смогли без доплат все-таки побывать в плавании. Либо вернуть деньги за тур. Но на такие условия согласились далеко не все, поскольку в этом случае люди теряли стоимость авиабилетов, которые купили заранее. И многие остались на судне.

Не в лучшей ситуации оказались и члены экипажа.

- Три дня нам вообще было запрещено сходить на берег, - рассказал корреспонденту "РГ" Ярослав, администратор судового отеля. - Сегодня первый день, когда разрешили. Но мы должны вернуться до 22.45. Проход на корабль - строго по пропускам. Что там происходит, говорить нельзя - нас могут уволить...

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