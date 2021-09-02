Волгоградский промсектор увеличил на 1,3 млрд рублей выплаты в бюджет

Промышленные предприятия Волгоградской области по итогам первой половины 2021 года увеличили налоговые поступления более чем на семь процентов - до 18 миллиардов рублей.

Рост наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых, в энергетике, металлургии, химической и пищевой промышленности. Некоторое снижение в производстве нефтепродуктов связано с текущей модернизацией одного из крупнейших предприятий.

- Благодаря высоким темпам диверсификации экономики объем производства по итогам 2021 года прогнозируем не ниже уровня 2020 года, - сказал губернатор Андрей. - За шесть месяцев текущего года уже реализовано пять инвестиционных проектов на общую сумму порядка шести миллиардов рублей. До конца года запланирована реализация еще как минимум 20 инвестиционных проектов на 40 миллиардов рублей.

По данным пресс-службы областной администрации, с 2015 года отгружено импортозамещающей продукции на сумму более 350 миллиардов. За минувшее полугодие - на 39 миллиардов рублей. За тот же срок на обеспечение экологической безопасности волгоградские промышленники направили около трех миллиардов рублей. Вообще же в 2017-20 годах 60 индустриальных организаций на эти цели выделили более 14 миллиардов.

В феврале 2021 года при губернаторском совете по развитию промышленности и ТЭК создана специальная рабочая группа, в которую вошли экологи ведущих заводов. Площадка позволяет обмениваться опытом, совместно вырабатывать решения. На Волжском трубном заводе в этом году впервые в регионе создана базовая кафедра ВолгГТУ в сфере промышленной экологии. Опыт волгоградских предприятий федеральные эксперты включают в информационно-технические справочники и рекомендуют для тиражирования.

Всего предприятия области до конца 2024 года планируется реализовать ряд природоохранных проектов с объемом инвестиций около 30 миллиардов рублей. Прежде всего в химической и металлургической отраслях.