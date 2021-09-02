Как повлияют на застройку Екатеринбурга новые противопожарные правила

В начале 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима. Документ предписывает держать въезды во дворы открытыми для пожарной техники, регламентирует ширину дворового проезда в зависимости от этажности и так далее. Между тем многие жилые дома и офисные здания за последние годы огородились заборами: пройти или проехать на территорию без специального ключа невозможно. Меняется ли картина после корректировки правил, выяснял корреспондент "РГ".

Как ни странно, массовая малоэтажная застройка центра всегда считалась потенциальным преимуществом Свердловска. Ведь обветшавшие бревенчатые избушки планировали заменить со временем целыми новыми улицами в единой градостроительной концепции. Казалось бы, какой размах для творчества архитекторов! Однако этот шанс был упущен в 1990-е, когда Екатеринбург захлестнула пресловутая точечная застройка.

Новые дома - сначала небольшой этажности, а потом в основном высотки - захватывали любой свободный уголок. И немедленно обрастали крепкими железными заборами. Непроходными становились не только переулки - целые кварталы. Что уж говорить о доступности для проезда пожарной техники.

- Чем больше город, чем плотнее застройка, тем больше нарушений, - констатирует государственный инспектор по пожарному надзору по Свердловской области Андрей Ушаков. - Сейчас в крупных городах региона - Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле - преобладает интенсивная застройка с домами повышенной этажности. Типичные нарушения: заужение проездов, отсутствие контроля за открыванием калиток и ворот. К тому же жители постоянно паркуют автомобили с нарушениями правил, загромождая проезды. В Екатеринбурге с этим нынче в очередной раз столкнулись пожарные, когда пришлось тушить дома на Рассветной, Белинского.

Хотя новые правила и вступили в силу восемь месяцев назад, массового сноса заборов в Екатеринбурге не заметно

Проезду мешают не только заборы, но и всевозможные железные цепи, столбики, бетонные барьеры, полусферы. При этом новые правила требуют открытого доступа огнеборцев к любому зданию. Понятно, что в идеале этому требованию удовлетворяет только полное отсутствие преград. Однако заборы и шлагбаумы все-таки легализованы - при соблюдении целого ряда требований. Так, по словам Андрея Ушакова, если в здании установлены системы пожарной безопасности, они в случае возгорания должны держать шлагбаумы в открытом положении. Альтернатива автоматике - охранник, который дежурит круглосуточно и может в любой момент открыть шлагбаум вручную или с пульта, видеодомофона.

Документ регламентирует и ширину проезда, причем она зависит от высоты здания. Так, если дом не выше 13 метров, достаточен проезд шириной 3,5 метра. Здание от 13 до 46-ти должно иметь проезд 4,2 метра, а высотка от 48 метров требует шестиметрового, ведь здесь нужно будет не только проехать машине с цистерной, но и развернуть автолестницу для эвакуации людей.

Честно говоря, хотя новые правила и вступили в силу восемь месяцев назад, массового сноса заборов и замены ворот в Екатеринбурге не заметно. Хотя, по словам Андрея Ушакова, участились звонки с вопросом, что делать в каждой конкретной ситуации. Ответственных подстегивают проверки: на территории региона их уже проведено более 5 тысяч, УК иТСЖ выдано свыше тысячи предостережений. К примеру, что грозит за неправильную установку шлагбаума? Правообладатель земельного участка либо обслуживающая компания (УК или ТСЖ) за первое нарушение получит предупреждение, за второе - штраф от 150 до 200 тысяч рублей на юрлицо.

Однако многие о новом порядке до сих пор просто не осведомлены. Например, в екатеринбургской УК "Территория" признались, что не слышали о новшестве, хотя сразу заверили, что у них все в порядке.

- В нашем жилфонде в основном новостройки, они действительно огорожены - собственники сразу проголосовали за установку заборов. Но на всех въездах установлены электрические шлагбаумы. Такие же стоят и в немногих наших старых домах. О ширине проездов сказать сложно: кажется, это вопросы не к нам, а к застройщику, - заявили в приемной.

Но понятно, что в кварталах середины прошлого века к застройщику обращаться несколько поздновато. И как быть в этом случае, неизвестно.

А вот в УК "Академический" о новом порядке говорят спокойно и легко, ведь это, пожалуй, единственный полностью "беззаборный" район Екатеринбурга.

- У нас давно принят так называемый принцип добрососедства, - говорит пресс-секретарь УК Анастасия Ярчук. - Все дворы открытые, так что проезду пожарной машины ничто не мешает, разве что сами автомобилисты, которые могут поставить авто у подъезда. Но мы постоянно ведем с ними беседы, устанавливаем полусферы, чтобы освободить проезд. Шлагбаумы у нас только в подземных паркингах, да и то автоматические, к тому же за ними следят дежурные. Плюс повсюду установлены камеры видеонаблюдения - их около пяти тысяч, за ними наблюдают сотрудники службы охраны. Так что проблемы доступа пожарных машин нет.

Между тем

В последнее время в Екатеринбурге усилились "противозаборные" настроения. Так, два года назад проблему ограждения вокруг ЖК "WOODS" пришлось решать тогдашнему главе города Александру Высокинскому. Старожилы района УНЦ жаловались на забор вокруг новой высотки, за которым внезапно оказалась единственная на весь район спортивная площадка и песочница. А в этом году горожане бурно обсуждали инициативу администрации УрГУПС обнести железным забором территорию местного парка. Против "приватизации" знаменитых "Генеральских дач" активно выступили местные жители. В проблеме пообещал разобраться новый мэр города Алексей Орлов. Тренд на снос заборов присутствует и в нескольких концепциях реконструкции Литературного квартала. Архитекторы - участники конкурса предлагают вдохнуть в него новую жизнь, сделав пространство открытым.