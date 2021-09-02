Монеточка отказалась от мирового соглашения по иску о песне Костюшкина

Сегодня в Чкаловском районном суде Екатеринбурга встретились представители певицы Монеточки и бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина. Стороны должны были решить судьбу композиции уральской исполнительницы "Мама, я не зигую", которая, по мнению истца, является копией песни "Женщина, я не танцую".

Напомним, ранее адвокат Роман Лалоян пояснил, почему певец обратился в суд: по его словам, девушка обработала песню, использовала ее на концертах, чем не дала возможности заработать Костюшкину. Сумма иска составила 900 тысяч рублей.

Как передает ТАСС из зала суда, представители истца предлагали запретить Монеточке использовать вышеупомянутую композицию, при этом они были готовы отказаться от взыскания компенсации. Представитель певицы Василий Савченко ответил на это несогласием.

Справка "РГ"

Екатеринбургская исполнительница Монеточка - она же Елизавета Гырдымова - записывать и выкладывать в соцсети музыку собственного сочинения и исполнения начала в 2015 году и быстро завоевала популярность интернет-аудитории. В 2018 году девушка выпустила свой первый студийный альбом.

Стас Костюшкин с 1994 года по 2012 год был солистом поп-группы "Чай вдвоем", выступал вместе с Денисом Клявером. После того, как коллектив распался, занялся сольной карьерой, ведет программы на телевидении.